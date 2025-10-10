10/10/2025
Crédito imobiliário: Caixa volta a financiar até 80% do valor de imóveis

Presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que ações dessa natureza, e de forma conjunta, estimularão o segmento de construção civil

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou nesta sexta-feira (10) que a instituição voltou a financiar cota de 80% no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Com a declaração, foi ovacionado durante a cerimônia de apresentação do novo crédito imobiliário, em São Paulo.

Ele também frisou que a Câmara dos Deputados – não por uma ação dela, mas por uma ação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com apoio do Banco Central – elevou para R$ 2,25 milhões o teto de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Carlos Vieira, presidente da Caixa/Foto: Divulgação: Caixa

Vieira afirmou que ações dessa natureza, e de forma conjunta, estimularão o segmento de construção civil, que já acredita no governo e nas ações de bancos públicos e privados, a fazer seu papel no país.

O governo lançou nesta sexta um pacote para o mercado imobiliário: uma política que abre espaço para o financiamento de moradias para a classe média e um programa voltado a reformas e melhorias habitacionais.

O anúncio ocorre a um ano das eleições de 2026, quando o presidente deve concorrer às eleições. Esta é mais uma ação voltada a classe média — lançada pouco tempo após governo federal criar o “Faixa 4” do Minha Casa, Minha Vida, que oferece condições melhores de financiamento para quem ganha entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

