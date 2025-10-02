Crespo elogia atuação do São Paulo após vitória sobre o Fortaleza

Após vitória do São Paulo sobre o Fortaleza por 2 x 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Tricolor Paulista, Hernán Crespo, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (2/10). À imprensa, o comandante argentino exaltou os jogadores do clube após vencer com um jogador a menos.

“Muitas vezes o grupo é criticado, mas eles lutam, brigam todo dia para conseguir o resultado. Mas pode acontecer que isso não se concretize. Chegar aqui e conseguir uma vitória assim, com todas as adversidades, temos um grupo que está de pé”, iniciou Crespo.

Durante a coletiva de imprensa, o treinador comentou sobre a performance do time. O argentino destacou que, mesmo trabalhando e se doando sempre, os jogadores não mereceram sair derrotados nas últimas partidas.

“O espírito (de reação) sempre foi igual. Muitas vezes aconteceu que um resultado não acompanhou o rendimento do time, a performance do time. Por isso você vai ver que, nos últimos jogos, nós não merecemos as derrotas. O espírito do grupo prevaleceu outra vez (diante do Fortaleza)”, encerrou o técnico.

Agora, o São Paulo volta suas atenções para a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista recebe o Palmeiras no MorumBis, às 16h, no domingo (5/10).