05/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Crespo sobre arbitragem contra o Palmeiras: “Nunca vi nada igual”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
crespo-sobre-arbitragem-contra-o-palmeiras:-“nunca-vi-nada-igual”

Após a vitória do Palmeiras por 3 x 2 contra o São Paulo, em jogo realizado neste domingo (5/10), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, em coletiva, classificou a arbitragem do confronto como escandalosa.

” Pessoalmente, nunca vivi algo igual de escandaloso como hoje, nunca. Tenho 32 anos de futebol, como jogador e como treinador, nunca vi nada igual, nunca vi nada tão evidente. Foi tão grande o que aconteceu, tão evidente, que não consigo acreditar o que aconteceu.”, relatou o técnico.

3 imagensO São Paulo abriu 2 x 0, mas viu o Palmeiras virar o confrontoHernán Crespo, em coletiva, classificou a arbitragem do confronto como escandalosaFechar modal.1 de 3

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 x 2

Alexandre Schneider/Getty Images2 de 3

O São Paulo abriu 2 x 0, mas viu o Palmeiras virar o confronto

Alexandre Schneider/Getty Images3 de 3

Hernán Crespo, em coletiva, classificou a arbitragem do confronto como escandalosa

Alexandre Schneider/Getty Images

Leia também

Até aos 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo vencia o jogo por 2 x 0, mas, na sequência da partida, levou a virada e terminou derrotado. Questionado sobre essa situação, Crespo comentou que entende as dificuldades da sua equipe, mas que as decisões da arbitragem condicionaram o confronto.

“Condiciona o jogo (erros da arbitragem), condiciona tudo que passou. Depois vamos falar: podemos marcar melhor em alguns gols? Claro, podemos finalizar melhor? Sim. Mas é muito difícil, quando vemos o que aconteceu, é muito difícil, hoje, em uma coletiva de imprensa, analisar tranquilamente isso”, disse o treinador.

Por fim, o comandante do São Paulo falou que sua equipe atuou em alto nível e demonstrou que pode jogar contra os melhores times do Brasileirão.

“A equipe demonstrou caráter e que pode jogar em altíssimo nível. (…) Creio que hoje foi uma demonstração claríssima de como o São Paulo pode jogar e o bom (jogo) que pode fazer contra um grande rival que é, junto com o Flamengo, para mim, os melhores do Brasileirão faz tempo.”, concluiu Crespo.

 

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost