crespo-sobre-arbitragem-contra-o-palmeiras:-“nunca-vi-nada-igual”

Após a vitória do Palmeiras por 3 x 2 contra o São Paulo, em jogo realizado neste domingo (5/10), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, em coletiva, classificou a arbitragem do confronto como escandalosa.

” Pessoalmente, nunca vivi algo igual de escandaloso como hoje, nunca. Tenho 32 anos de futebol, como jogador e como treinador, nunca vi nada igual, nunca vi nada tão evidente. Foi tão grande o que aconteceu, tão evidente, que não consigo acreditar o que aconteceu.”, relatou o técnico.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 x 2

Alexandre Schneider/Getty Images 2 de 3

O São Paulo abriu 2 x 0, mas viu o Palmeiras virar o confronto

Alexandre Schneider/Getty Images 3 de 3

Hernán Crespo, em coletiva, classificou a arbitragem do confronto como escandalosa

Alexandre Schneider/Getty Images

Leia também

Até aos 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo vencia o jogo por 2 x 0, mas, na sequência da partida, levou a virada e terminou derrotado. Questionado sobre essa situação, Crespo comentou que entende as dificuldades da sua equipe, mas que as decisões da arbitragem condicionaram o confronto.

“Condiciona o jogo (erros da arbitragem), condiciona tudo que passou. Depois vamos falar: podemos marcar melhor em alguns gols? Claro, podemos finalizar melhor? Sim. Mas é muito difícil, quando vemos o que aconteceu, é muito difícil, hoje, em uma coletiva de imprensa, analisar tranquilamente isso”, disse o treinador.

Por fim, o comandante do São Paulo falou que sua equipe atuou em alto nível e demonstrou que pode jogar contra os melhores times do Brasileirão.

“A equipe demonstrou caráter e que pode jogar em altíssimo nível. (…) Creio que hoje foi uma demonstração claríssima de como o São Paulo pode jogar e o bom (jogo) que pode fazer contra um grande rival que é, junto com o Flamengo, para mim, os melhores do Brasileirão faz tempo.”, concluiu Crespo.