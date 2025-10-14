Criadora de Grey’s Anatomy admite que não sabe como terminar a série

Grey’s Anatomy, um dos maiores fenômenos da televisão norte-americana, recém ultrapassou a marca de 450 episódios, tornando-se uma das séries há mais tempo em exibição na atualidade. A conquista ajuda a manter a crença dos fãs de que produção nunca chegará ao fim – e talvez essa teoria tenha um fundo de verdade.
Em entrevista ao programa Today Show, Shonda Rimes, criadora e produtora do drama hospitalar, admitiu que não faz “a menor ideia” de como encerrar a série, que já está sendo lançada há mais de 20 anos.
“Por volta do episódio 150, eu achava que sabia como seria o final. Agora, com 450, não tenho a menor ideia”, brincou Shonda. “Para ser sincera, nem imaginava que chegaríamos até a quarta ou quinta temporada. O fato de estarmos na 22ª é uma loucura”, acrescentou.
Leia também
-
Galã de Grey’s Anatomy sobre diagnóstico de ELA: “Lutar até o fim”
-
Morre Brad Everett Young, de Grey’s Anatomy e As Panteras, aos 46 anos
-
Atriz de Grey’s Anatomy revela diagnóstico de doença
-
ELA: entenda doença do ator Eric Dane, de Grey’s Anatomy e Euphoria
8 imagensFechar modal.1 de 8
A produção conta com 10 episódios
Divulgação/Netflix2 de 8
A jovem médica Danny Simms (Willa Fitzgerald) é promovida à chefe residente após a suspensão de Xander Phillips (Colin Woodell)
Divulgação/Netflix3 de 8
Os protagonistas, entretanto, precisam lidar com a situação enquanto são alvos de fofocas sobre um romance ilícito entre eles
Divulgação/Netflix4 de 8
Entretanto, aqui há algo mais profundo que é uma catástrofe ambiental.
Divulgação/Netflix5 de 8
Astro de Grey’s Anatomy é diagnosticado com esclerose amiotrófica
Reprodução/Instagram6 de 8
Ellen já havia falado em deixar a série
Divulgação/ EW7 de 8
Meredith Grey, você fará falta!
ABC/Divulgação8 de 8
Ellen Pompeo como Meredith Grey, na 19ª temporada de Grey’s Anatomy
Divulgação/ Sony Channel
A criadora, claro, reconhece que a multidão de fãs é o grande motivo que explica a longevidade da série, e confessa que seria impossível encerrar a produção sem um final à altura da legião de aspirantes a médico ao redor do mundo.
“Chegar a 450 episódios é incrível, e tudo isso graças aos fãs, que continuam assistindo, acompanhando e se envolvendo com a história”, declarou. “A essa altura, sinto que essa decisão não é mais minha, é dos fãs. Quero que tudo termine com um final feliz e bonito para todos”, prometeu Shonda.
Mortes que impactaram até a criadora
Ao longo de 22 temporadas, era impossível que a série continuasse tempo sem que algum favorito dos espectadores acabasse encontrando um destino trágico. E com Grey’s Anatomy não foi só uma, mas várias mortes que até hoje deixam os fãs chocados e indignados.
E com Shonda Rimes, não seria diferente. Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, a produtora revelou quais foram as mortes “horríveis” que impactaram até mesmo a própria criadora da série.
“Quando estou escrevendo, é como se estivesse dentro da história. Meu trabalho é ser guardiã da narrativa, não dos atores, da série ou dos fãs”, declarou. “Mas recentemente comecei a rever trechos selecionados de alguns episódios; e fiquei horrorizada”, revelou.
Segundo ela, foram as mortes de Lexie Grey (Chyler Leigh) e Mark Sloan (Eric Dane) que a deixaram “horrorizada”. “Eu pensei: ‘Meu Deus! Que diabos aconteceu aqui”, brincou.
Ver esta publicação no Instagram
Uma publicação partilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)