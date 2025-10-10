10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Criança de 2 anos some de dentro de casa, e mamadeira dela é encontrada em rio no Paraná

Arthur da Rosa Carneiro desapareceu nesta quinta-feira (9). Casa da família fica ao lado de região de mata. Buscas estão sendo feitas na região e a Polícia Civil está investigando o caso.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil está investigando o desaparecimento de Arthur da Rosa Carneiro, criança de 2 anos de idade que mora em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

Segundo familiares, ele sumiu de dentro de casa na manhã desta quinta-feira (9). De tarde, a mamadeira dele foi encontrada em um rio que fica a cerca de 500 metros da residência.

Ao lado da casa há uma área de mata, e nesta sexta (10) buscas estão sendo feitas tanto em meio à vegetação, quanto na água.

Foto 1: Paulo Roberto Martins/RPC/Foto 2: Ivan Rasera/Arte RPC

À RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, familiares contaram que começaram a procurar pelo menino logo após perceberem que ele não estava em nenhum local da casa.

“O desaparecimento foi notado pela responsável após a criança não ser mais vista dentro da residência. Imediatamente, familiares e vizinhos iniciaram as buscas nas proximidades, enquanto o Corpo de Bombeiros acionou as forças de segurança e apoio do município”, relata a Polícia Militar (PM).

A Polícia Civil está investigando o caso. O g1 questionou a corporação se há indícios de que o menino foi vítima de algum crime ou se a suspeita é de que ele saiu sozinho de casa, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem

Em nota, a Polícia Civil disse apenas que está participando das buscas e que uma equipe do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) está em deslocamento de Curitiba para Tibagi. a fim de auxiliar na investigação.

“Testemunhas e familiares estão sendo ouvidos e a equipe policial analisa imagens de câmeras de videomonitoramento da região. […] Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser repassada pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, 190 da Polícia Militar ou (41) 3270-3350 do Sicride”, diz a corporação.

Mamadeira da criança foi encontrada em rio próximo à casa — Foto: Adriano Santos/Rádio Itay Tibagi

Mamadeira da criança foi encontrada em rio próximo à casa — Foto: Adriano Santos/Rádio Itay Tibagi

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost