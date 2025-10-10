Criança de 2 anos some de dentro de casa, e mamadeira dela é encontrada em rio no Paraná

Ao lado da casa há uma área de mata, e nesta sexta (10) buscas estão sendo feitas tanto em meio à vegetação, quanto na água.

À RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, familiares contaram que começaram a procurar pelo menino logo após perceberem que ele não estava em nenhum local da casa.

“O desaparecimento foi notado pela responsável após a criança não ser mais vista dentro da residência. Imediatamente, familiares e vizinhos iniciaram as buscas nas proximidades, enquanto o Corpo de Bombeiros acionou as forças de segurança e apoio do município”, relata a Polícia Militar (PM).

A Polícia Civil está investigando o caso. O g1 questionou a corporação se há indícios de que o menino foi vítima de algum crime ou se a suspeita é de que ele saiu sozinho de casa, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem

Em nota, a Polícia Civil disse apenas que está participando das buscas e que uma equipe do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) está em deslocamento de Curitiba para Tibagi. a fim de auxiliar na investigação.

“Testemunhas e familiares estão sendo ouvidos e a equipe policial analisa imagens de câmeras de videomonitoramento da região. […] Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser repassada pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, 190 da Polícia Militar ou (41) 3270-3350 do Sicride”, diz a corporação.