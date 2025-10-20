Criança de 5 anos fica em estado grave após colisão entre moto e bicicleta no interior do Acre

O motociclista Domingos Ferreira de Souza, de 42 anos, e a ciclista Luiza Gomes dos Santos, de 56 anos, ficaram feridos, e uma criança de 5 anos ficou gravemente ferida na noite deste domingo (19), no Ramal Linha 1, nas proximidades da Escola União, na Vila Caquetá, região do município de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações de populares, Domingos trafegava em uma motocicleta supostamente sob efeito de bebida alcoólica quando, de forma inesperada, colidiu contra uma bicicleta conduzida por Luiza, que levava a neta de 5 anos na garupa.

Com o impacto, os três foram arremessados e caíram violentamente no chão. Domingos e Luiza sofreram escoriações e ficaram desorientados. A criança apresentava fratura fechada no fêmur esquerdo e também estava desorientada.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e levaram as vítimas para a Unidade de Saúde Daniel Glendson de Lucena Bandeira, localizada na Vila Caquetá. Devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitado o apoio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Vila Campinas, que auxiliou no atendimento e no transporte até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Durante o trajeto, a criança apresentou rebaixamento do nível de consciência, o que exigiu a intervenção de uma ambulância de suporte avançado do Samu. A equipe interceptou o veículo na Vila Pia, estabilizou a criança, a envolveu em uma manta térmica e a levou às pressas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ela deu entrada em estado grave.

Moradores da região reclamam da falta de estrutura da unidade de saúde local, que dispõe apenas de uma ambulância pequena, usada para transportar pacientes estáveis e não vítimas de traumas. A comunidade pede a disponibilização de uma ambulância adequada para atender emergências na área.

A suspeita é de que Domingos estivesse alcoolizado, o que pode ter contribuído para o acidente. A motocicleta e a bicicleta foram removidas do local por populares.