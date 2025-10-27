27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

Criança de 9 anos morre ao ser atingida por linha de cerol enquanto pedalava bicicleta

Vítima é um menino que estava andando de bicicleta próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Rei, quando sofreu o acidente.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma criança de 9 anos morreu após ser atingida no pescoço por uma linha de cerol, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, neste domingo (26). A vítima foi identificada com Davi Almeida Franco.

Em nota, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG), onde a mãe de Davi trabalha, lamentou a morte da criança. “A prefeitura e o DAE-VG expressam suas condolências e soliedariedade aos amigos e seus familiares”.

Davi Almeida Franco tinha 9 anos/Foto: Reprodução

Segundo a Guarda Municipal, a vítima é um menino que estava andando de bicicleta próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Rei, quando sofreu o acidente e foi ferido pela linha de cerol.

A Guarda informou que o acidente ocorreu nesta tarde, na Rua Japuíra. O local foi isolado e periciado. Ao lado da criança, estavam duas pipas.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Local em que a criança foi atingida pela linha de cerol — Foto: Serginho Lapada

Local em que a criança foi atingida pela linha de cerol — Foto: Serginho Lapada

Servidora da UBS 2, de Ceilândia, é atingida por linha de cerol quando saia de motocicleta do trabalho.

A legislação do Estado de Mato Grosso estabelece que é proibida a utilização, fabricação e comercialização de cerol ou qualquer outro tipo de material cortante para soltar pipa. Sancionada em março de 2008 pelo então governador Blairo Maggi, a norma determina o pagamento de 10 Unidades Padrão Fiscais (UPFs), o que corresponde atualmente a R$ 2.524,60.

Caso o infrator reincida no período de dois anos, a multa será aplicada em dobro, totalizando R$ 5.049,20. Se o infrator for menor de 18 anos, o responsável legal responderá pela infração.

Há um ano, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna crime o uso de cerol em pipas, a proposta também cria regras para a prática de pipa desportiva com o uso de cerol.

O objetivo da proposta é tornar mais específico o Código Penal Brasileiro, uma vez que a criminalização do uso de cerol é feita pelo artigo 132 que considerava crime “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente”.

O projeto também estabelece, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que os pais e responsáveis devem se responsabilizar pelo menor que pratique o uso da linha de cerol e sustâncias cortantes.

Em casos mais graves do uso indevido de linhas cortantes, a penalidade foi equiparada ao do homicídio culposo, com previsão de um a três anos de detenção.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost