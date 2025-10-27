Criança de 9 anos morre ao ter garganta cortada por linha de cerol

Um triste episódio chocou a população do município de Várzea Grande, em Mato Grosso, na tarde do último domingo (26/10). Davi Almeida Franco, de apenas 9 anos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha de cerol, enquanto andava de bicicleta próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações da Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 15h, na Rua Japuíra. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento profundo causado pela linha cortante. Ao lado do corpo, os agentes encontraram duas pipas, o que reforça a suspeita de que a linha utilizada era revestida com cerol ou com a perigosa “linha chilena”.

A Polícia Civil de Mato Grosso assumiu as investigações e trabalha para identificar a origem da linha e o possível responsável pela fabricação e uso do material. Segundo os investigadores, a perícia já foi realizada no local e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.

Cerol fino

O cerol, mistura de cola e vidro moído, é proibido por lei estadual e representa grave risco à vida. Em Mato Grosso, quem fabrica, vende ou utiliza o material pode responder criminalmente e pagar multa. Em nota oficial, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG), onde a mãe de Davi trabalha, lamentou profundamente a perda.

“A prefeitura e o DAE-VG expressam suas condolências e solidariedade aos amigos e familiares”, diz o comunicado.