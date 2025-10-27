27/10/2025
Criança é encontrada morta após ser arrastada pela correnteza em SC

Escrito por Metrópoles
O corpo de uma criança, que desapareceu após se afogar na tarde de sábado (25/10), foi encontrado nesse domingo (26/10) na praia do Pérola do Atlântico, em Itapoá, Santa Catarina. A idade da vítima não foi confirmada. Outra menina, de 10 anos, também se afogou, mas foi localizada e salva com vida ainda no sábado.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por um banhista, por volta de 13h55 do sábado, para atender a ocorrência. No local, familiares relataram o desaparecimento de duas crianças, que foram arrastadas pela correnteza do mar.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.

