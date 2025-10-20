20/10/2025
Criança é flagrada escalando caixa d’água no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco; VÍDEO

Estrutura sem cercamento e sinalização oferece risco à população; moradores pedem providências para evitar acidentes

Moradores do bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, registraram neste início de semana uma cena que chamou atenção e causou preocupação: uma criança subindo na estrutura metálica da caixa d’água que abastece a comunidade. O local, de fácil acesso e sem qualquer tipo de proteção, representa um risco evidente para quem se aproxima.

Criança sobe em caixa d’água no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco; estrutura não tem cercamento nem sinalização/Foto: Reprodução/Tv Norte Rio Branco

As imagens mostram que a estrutura não possui cercamento nem placas de aviso, o que facilita a aproximação de curiosos, especialmente crianças. A situação acendeu o alerta entre os moradores, que cobram medidas preventivas para evitar tragédias.

Além do perigo de queda, há o risco de choque elétrico e contaminação da água, já que a estrutura é parte do sistema de abastecimento da região. O caso levanta discussão sobre a necessidade de fiscalização e manutenção de espaços públicos que ofereçam potencial risco à segurança.

As informações são da Tv Norte Rio Branco.

Veja o vídeo:

