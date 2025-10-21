Criança em bicicleta fica em estado grave após ser atropelada no DF

Uma criança de 8 anos que andava de bicicleta foi atropelada e levada para o hospital em estado grave, na manhã desta terça-feira (21/10), em Planaltina.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 7h40 para o atropelamento, que aconteceu em frente ao Centro Educacional Águas do Cerrado, no Núcleo Rural Piripau.
Leia também
-
Atropelamento na EPNB termina com pedestre morto e batida entre carros
-
Morre menino que foi atropelado enquanto brincava de bola no litoral
O motorista de 34 anos que dirigia um Fiat Siena realizou teste do bafômetro, e o resultado foi negativo.
Ao avaliarem a vítima, ela foi transportada em estado grave ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).
Segundo a corporação, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O caso foi registrado na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).