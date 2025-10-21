21/10/2025
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga

Menino segurava imagem da cantora para sensibilizar motoristas; caso teria ocorrido no México

Uma imagem inusitada circula nas redes sociais desde o último domingo (12/10) e gerou milhões de interações. Nela, um menino aparece pedindo esmola a um motorista enquanto segura uma foto de Lady Gaga em uma cena do filme Nasce Uma Estrela (2018), na qual a cantora aparece com expressão sofrida.

A foto, publicada originalmente no X (antigo Twitter), já soma mais de 7,7 milhões de visualizações e 420 mil curtidas, além de milhares de comentários. As opiniões se dividiram entre quem viu na atitude um exemplo de criatividade e quem lamentou o contexto social que levou o garoto àquela situação.

Menino segurava imagem da cantora para sensibilizar motoristas; caso teria ocorrido no México/Foto: Reprodução

“Eu teria dado dinheiro a ele provavelmente”, comentou uma internauta. Outra escreveu: “Crianças fingindo coisas tão cedo partem meu coração… mas não posso nem culpá-las. A sobrevivência o torna criativo”.

Alguns usuários especularam se o menino realmente sabia quem era a artista, já que, segundo relatos, ele teria dito aos motoristas que a “tia da foto” estava doente — possivelmente para sensibilizar as pessoas e aumentar as doações. Também houve quem suspeitasse que a imagem pudesse ter sido manipulada digitalmente, mas até o momento não há confirmação sobre a veracidade da cena.

A postagem, que teria sido feita no México, mostra pessoas parando para filmar a situação. Independentemente da origem, o episódio reacendeu debates sobre pobreza, infância e a forma como a internet transforma até os momentos mais tristes em entretenimento viral.

