10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Criminosos invadem galpão de secretaria e roubam veículos e cestas básicas em Rio Branco

Os suspeitos fugiram levando um caminhão, uma van e cestas básicas que seriam distribuídas a famílias

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um roubo registrado na madrugada desta sexta-feira (10) ocorreu no galpão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em Rio Branco. O prédio, situado na Rua Guiomar Santos, bairro Isaura Parente, foi invadido por criminosos que levaram dois veículos materiais destinados a programas sociais da prefeitura.

Os veículos foram encontrados na manhã desta sexta-feira na região do Amapá, no Segundo Distrito da capital acreana | Foto: Google Maps

Os suspeitos fugiram levando um caminhão, uma van e cestas básicas que seriam distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade. A informação foi confirmada pela assessoria da SASDH.

Após o crime, o Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco comunicou imediatamente as forças de segurança pública, que iniciaram as buscas ainda nas primeiras horas do dia.

Os veículos foram encontrados na manhã desta sexta-feira na região do Amapá, no Segundo Distrito da capital acreana. A Polícia segue investigando o caso para identificar os responsáveis e apurar se há outros envolvidos na ação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost