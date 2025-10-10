Criminosos invadem galpão de secretaria e roubam veículos e cestas básicas em Rio Branco

Um roubo registrado na madrugada desta sexta-feira (10) ocorreu no galpão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em Rio Branco. O prédio, situado na Rua Guiomar Santos, bairro Isaura Parente, foi invadido por criminosos que levaram dois veículos materiais destinados a programas sociais da prefeitura.

Os suspeitos fugiram levando um caminhão, uma van e cestas básicas que seriam distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade. A informação foi confirmada pela assessoria da SASDH.

Após o crime, o Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco comunicou imediatamente as forças de segurança pública, que iniciaram as buscas ainda nas primeiras horas do dia.

Os veículos foram encontrados na manhã desta sexta-feira na região do Amapá, no Segundo Distrito da capital acreana. A Polícia segue investigando o caso para identificar os responsáveis e apurar se há outros envolvidos na ação.