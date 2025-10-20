Criminosos passam atirando em bar e acertam homem na cabeça; criança escapou por pouco

Um homem identificado como Alisson Oliveira Francelina, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), na Travessa Fialho, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, cerca de sete disparos de arma de fogo foram ouvidos na região. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela reportagem, mostram o momento em que criminosos em um carro modelo HB20 passam atirando em direção ao bar onde Alisson estava. Nas imagens também é possível ver uma criança andando de bicicleta no local no instante dos disparos — por sorte, ela não foi atingida.

Alisson foi alvejado por um dos tiros, que atingiu a região cervical, na parte posterior da cabeça (nuca), causando um ferimento grave. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado entubado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações e trabalha para identificar e prender os autores da tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

👉 Veja o vídeo abaixo: