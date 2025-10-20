20/10/2025
Universo POP
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”

Criminosos passam atirando em bar e acertam homem na cabeça; criança escapou por pouco

Imagens de câmeras flagraram o momento do ataque

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um homem identificado como Alisson Oliveira Francelina, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (18), na Travessa Fialho, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

Caso aconteceu no bairro Recanto dos Buritis/Foto: Reprodução

De acordo com informações da polícia, cerca de sete disparos de arma de fogo foram ouvidos na região. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela reportagem, mostram o momento em que criminosos em um carro modelo HB20 passam atirando em direção ao bar onde Alisson estava. Nas imagens também é possível ver uma criança andando de bicicleta no local no instante dos disparos — por sorte, ela não foi atingida.

Alisson foi alvejado por um dos tiros, que atingiu a região cervical, na parte posterior da cabeça (nuca), causando um ferimento grave. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado entubado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações e trabalha para identificar e prender os autores da tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

👉 Veja o vídeo abaixo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost