26/10/2025
Criminosos passam atirando em bar e homem é atingido no abdômen

Ataque aconteceu no Segundo Distrito de Rio Branco; vítima recebeu atendimento e não corre risco de morte

O marceneiro Francisco Cruz das Neves Ribeiro, de 46 anos, ficou ferido após ser atingido por um tiro enquanto bebia com amigos no Bar do Mineiro, na noite deste sábado (25), na Rua Durval Camilo, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele estava no local com amigos quando criminosos que estavam em um veículo pararam em frente ao estabelecimento e atiraram diversas vezes sem descer do carro. Durante a correria, Francisco foi atingido no abdômen — o projétil entrou pelo lado esquerdo e saiu pelo direito. Nenhum outro cliente foi ferido.

Francisco Cruz foi baleado enquanto estava no bar e levado ao Pronto-Socorro/Foto: ContilNet

Mesmo baleado, Francisco conseguiu caminhar cerca de 500 metros até a casa do irmão, onde pediu ajuda. Raimundo, que chegava de carro, colocou o irmão no veículo e o levou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na sala de Traumatologia, passou por exames e, apesar do ferimento, não corre risco de morte.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender a ocorrência, e, até o momento, a tentativa de homicídio não será investigada pela Polícia Civil.

