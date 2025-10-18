18/10/2025
Criminosos teriam pedido Wi-Fi antes de roubar e matar jovem, diz testemunha

O grupo de adolescentes responsáveis pelo roubo e pela morte de Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos, teria pedido para a vítima rotear o Wi-Fi do celular antes de assaltá-lo, segundo uma testemunha. O jovem morreu esfaqueado, na Asa Sul (DF), na noite dessa sexta-feira (17/10).

Joana de Melo, 50 anos, contou ao Metrópoles que estava andando na quadra 112 Sul quando um amigo de Isaac passou por ela correndo e gritando socorro, com “as mãos cheias de sangue”. Ao identificar o adolescente no chão aguardando atendimento, ela foi informada sobre o que tinha acontecido.

“Chegaram três rapazes e pediram para o Isaac rotear o sinal de Wi-Fi do celular para ligar para o pai de um deles. Parece que ele [Isaac] se negou e, então, um dos rapazes tomou o celular dele e saiu correndo”, falou. Veja o relato:

Isaac correu atrás do grupo após ter o celular roubado. Neste momento, ele foi atacado por um dos criminosos. O jovem foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, inicialmente, cinco adolescentes horas depois do crime, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

O grupo disse aos policiais que o autor da facada não estava presente e informou a localização dos outros jovens envolvidos no caso. Logo em seguida, a PMDF apreendeu mais dois adolescentes, incluindo o que seria responsável pelo ataque com a faca.

