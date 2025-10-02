cris-flores-revela-detalhes-de-como-foi-o-convite-de-leo-dias-para-o-“melhor-da-tarde”

A Band segue reorganizando sua grade e acaba de anunciar uma novidade nas tardes da emissora. Em entrevista a Mônica Apor, do portal LeoDias, durante o jantar beneficente do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), realizado nesta quarta-feira (1º/10), a apresentadora Cris Flores falou com entusiasmo sobre a novidade.

A apresentadora relembra que o convite surgiu de forma inesperada e em pouquíssimo tempo, já que Leo precisava de alguém de confiança ao seu lado após a promoção de Pâmela. “Ele disse que queria uma amiga que o respeitasse profissionalmente, a Band, o programa e, principalmente, o público”, explicou.

Cris contou que a decisão foi tomada de forma imediata, já que enxergou no convite uma oportunidade única e o apoio da Band fez toda a diferença. “Às vezes a gente vai fazer coisas que nem imaginava, mas se é para o bem do público, a gente tem que fazer o melhor. O Leo falou: ‘Vem que vai dar tudo certo’. Foi tudo muito rápido mesmo, dias para resolver”, relembrou.

A apresentadora garante que está animada com a nova fase ao lado do jornalista. “Falar de famosos e celebridades é muito gostoso, todo mundo gosta, todo mundo quer saber. A gente vai trazer isso com a qualidade que o Leo Dias sempre trouxe.”, afirmou Cris Flores, encerrando a entrevista com um clima de boas expectativas.