Crise do Centrão não afeta cargos do Governo Federal no Acre, diz presidente do PT

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC), vereador André Kamai, afirmou em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (14), que nenhum dos cargos do Governo Federal no estado sofreu mudanças após a cizânia com partidos do Centrão em nível nacional.

A reorganização das cadeiras tem à frente a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e começou após a derrota do governo na medida provisória que previa alternativas de arrecadação diante da alta do IOF. A MP perdeu a validade sem ser votada pela Câmara dos Deputados.

PT no Acre/Foto: Ascom

O corte de cargos deve atingir partidos como o PP, de Ciro Nogueira; o PSD, de Gilberto Kassab; o Republicanos, de Hugo Motta (PB); além do União Brasil e do MDB.

“Vamos tirar cargos de todos que votaram contra o governo na MP”, disse Gleisi Hoffmann ao portal Metrópoles, ainda nesta segunda-feira (13).

No Acre, não haverá cortes de cargos — foi o que garantiu Kamai, apesar de o senador Sérgio Petecão, que possui indicações no governo, ser filiado ao partido de Kassab.

Kamai é vereador e presidente do PT/Foto: ContilNet

“Entendo que isso não vai acontecer por aqui porque os que estão na base do presidente Lula estão devidamente alinhados com o projeto. Essa questão de corte não envolve diretamente os partidos, mas algumas figuras desses partidos”, destacou o vereador.

“O senador Sérgio Petecão e a deputada Meire Serafim, por exemplo, estão na base do presidente Lula”, concluiu.

Algumas demissões já começaram a ser efetivadas. Na semana passada, por exemplo, lideranças do PP e do PSD perderam cargos na Caixa Econômica Federal e no Ministério da Agricultura, por determinação de Gleisi Hoffmann.

