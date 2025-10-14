Crise do Centrão não afeta cargos do Governo Federal no Acre, diz presidente do PT

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC), vereador André Kamai, afirmou em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (14), que nenhum dos cargos do Governo Federal no estado sofreu mudanças após a cizânia com partidos do Centrão em nível nacional.

A reorganização das cadeiras tem à frente a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e começou após a derrota do governo na medida provisória que previa alternativas de arrecadação diante da alta do IOF. A MP perdeu a validade sem ser votada pela Câmara dos Deputados.

O corte de cargos deve atingir partidos como o PP, de Ciro Nogueira; o PSD, de Gilberto Kassab; o Republicanos, de Hugo Motta (PB); além do União Brasil e do MDB.

“Vamos tirar cargos de todos que votaram contra o governo na MP”, disse Gleisi Hoffmann ao portal Metrópoles, ainda nesta segunda-feira (13).

No Acre, não haverá cortes de cargos — foi o que garantiu Kamai, apesar de o senador Sérgio Petecão, que possui indicações no governo, ser filiado ao partido de Kassab.

“Entendo que isso não vai acontecer por aqui porque os que estão na base do presidente Lula estão devidamente alinhados com o projeto. Essa questão de corte não envolve diretamente os partidos, mas algumas figuras desses partidos”, destacou o vereador.

“O senador Sérgio Petecão e a deputada Meire Serafim, por exemplo, estão na base do presidente Lula”, concluiu.

Algumas demissões já começaram a ser efetivadas. Na semana passada, por exemplo, lideranças do PP e do PSD perderam cargos na Caixa Econômica Federal e no Ministério da Agricultura, por determinação de Gleisi Hoffmann.