Crises de soluço: Osmar Terra sugere a Bolsonaro buscar neurologista

O deputado federal Osmar Terra (PL-RS) visitou nesta sexta-feira (3/10) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar no bairro Jardim Botânico, em Brasília (DF). Em entrevista ao Metrópoles, o parlamentar relatou preocupação com as intensas crises de soluço que têm afetado o ex-mandatário.

Segundo o parlamentar, o quadro pode estar ligado a uma possível irritação do nervo frênico, responsável por controlar o diafragma.

“Ele teve algumas crises de soluço, e soluço é um problema complicado. Eles eliminaram qualquer outra possibilidade do aparelho digestivo. Talvez possa ser um problema neurológico, de irritação do nervo frênico, que é o nervo que inerva o diafragma”, explicou o deputado à reportagem.

Sobre as condições de saúde de Bolsonaro, o deputado disse que ele está bem e disposto, mas ainda sem solução definitiva para o problema de soluço. Terra também informou que ele chegou a oferecer contatos de especialistas do Nordeste, entretanto, destacou que o ex-presidente já conta com uma das melhores equipes médicas do Brasil.

Anistia em discussão

Questionado sobre o texto do PL da Dosimetria, o deputado defendeu a aprovação de uma anistia ampla, geral e irrestrita para os condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro. “Acho que isso é bom para todos. É bom para o Supremo, que já tomou sua decisão, mas é o Congresso que deve decidir sobre a anistia”, declarou.

“Não é possível excluir da vida pública a maior liderança que o Brasil tem hoje, nos últimos 50 anos. Sendo ou não candidato à presidência, ele é o meu candidato. Pode optar por não ser, mas acredito que tem todas as condições. A anistia resolve. Melhora a pressão política sobre o governo Lula e melhora o ambiente para todos”, acrescentou Terra.

Bolsonaro não descarta candidatura em 2026

O parlamentar revelou ainda ter aconselhado Bolsonaro a disputar novamente a Presidência da República. Osmar disse que apesar de não ter uma resposta clara, o cacique do PL não descartou a possibilidade de se candidatar em 2026, possivelmente confiando na aprovação do texto original do PL da Anistia. “Ele não se manifestou claramente, mas também não disse que não”, afirmou.

Além disso, perguntado sobre o seu próprio futuro político, o deputado confirmou que pretende disputar o oitavo mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul.