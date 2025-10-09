09/10/2025
Universo POP
Cristian Cravinhos, em “Tremembé”, Kelner Macêdo escolhe cena de assassinato como “a mais pesada”

Escrito por Portal Leo Dias
cristian-cravinhos,-em-“tremembe”,-kelner-macedo-escolhe-cena-de-assassinato-como-“a-mais-pesada”

O ator Kelner Macêdo esteve presente no Festival de Cinema do Rio, que aconteceu na noite desta quarta-feira (8/10), no Cine Odeon, e aproveitou para conversar com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. Durante o bate-papo, o artista, que vive o irmão Cristian Cravinho em “Tremembé”, detalhou como foi difícil gravar a cena em que acontece o assassinato dos pais de Susane Von Richthofen.

“O crime foi bem difícil”, respondeu, sem hesitar, ao ser questionado sobre o momento mais difícil de gravar. “É um crime muito pesado né, são barras de ferro, eles batem, enfim, durante muito tempo, e foi uma cena que foi complexa mesmo emocionalmente falando”, explicou.

O ator detalhou que tanto ele, quanto Felipe Simas, que interpreta o irmão Daniel Cravinhos, ficaram imersos na situação: “Manter aquele estado no set inteiro fazer a manutenção daquele estado né, de loucura mesmo, e aí eu e o Felipe Simas a gente realmente entrou em uma vértice de uma energia que a gente chegou no set, a gente a partir do momento que a gente chegou no set a gente não abriu mas a boca”.

“A gente começou a caminhar pela casa pegou as barras de ferro como se não tivesse equipe nenhuma e ali a gente ficou até rodar, sabe? Caminhando pela casa procurando, sempre pensando que tem alguém atrás. Então, foi complexo manter aquele estado durante o tempo que precisava manter. Acho que foi a cena mais difícil que a gente fez”, narrou.

“A gente estava retratando um fato, né? Então, você tirar a vida de uma outra pessoa ali, apesar de você entender que tudo não faz de conta naquele momento, o seu corpo não sabe disso. Você acaba estimulando o seu corpo a pensar que realmente está tirando a vida de uma outra pessoa. Então, a gente vai arquivando os sentimentos bem pesados”, falou ao portal LeoDias no mesmo evento.

