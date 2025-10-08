Cristiano Ronaldo se torna 1° bilionário da história do futebol; veja

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário. Após renovação de contrato com o Al-Nassr, o atacante português chegou a um patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão (aproximadamente R$ 7,5 bilhões), de acordo com o site especializado em finanças “Bloomberg”.

CR7 se tornou o primeiro futebolista da história a entrar para a lista de bilionários com o novo contrato com o Al-Nassr. O vínculo vale cerca de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões). No total, o artilheiro recebeu em torno de US$ 550 milhões em salários no carreira (R$ 2,9 bilhões).

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário do mundo.

Cristiano Ronaldo está com 943 gols na carreira.

Cristiano Ronaldo segue na dianteira da busca pelo milésimo gol.

Além do valor recebido em salários, a renda de Cristiano Ronaldo conta com ganhos em acordos comerciais e patrocínios, que giram em torno de US$ 175 milhões. O atacante também é dono de uma rede de hotéis e possui investimentos no setor da moda.

Confira o patrimônio de Cristiano Ronaldo: