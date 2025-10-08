08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Cristiano Ronaldo se torna 1° bilionário da história do futebol; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cristiano-ronaldo-se-torna-1°-bilionario-da-historia-do-futebol;-veja

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário. Após renovação de contrato com o Al-Nassr, o atacante português chegou a um patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão (aproximadamente R$ 7,5 bilhões), de acordo com o site especializado em finanças “Bloomberg”.

CR7 se tornou o primeiro futebolista da história a entrar para a lista de bilionários com o novo contrato com o Al-Nassr. O vínculo vale cerca de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões). No total, o artilheiro recebeu em torno de US$ 550 milhões em salários no carreira (R$ 2,9 bilhões).

3 imagensCristiano Ronaldo está com 943 gols na carreira.Cristiano Ronaldo segue na dianteira da busca pelo milésimo gol.Fechar modal.1 de 3

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário do mundo.

Abdullah Ahmed/Getty Images2 de 3

Cristiano Ronaldo está com 943 gols na carreira.

Laszlo Szirtesi/Getty Images3 de 3

Cristiano Ronaldo segue na dianteira da busca pelo milésimo gol.

Yasser Bakhsh via Getty Images

Leia também

Além do valor recebido em salários, a renda de Cristiano Ronaldo conta com ganhos em acordos comerciais e patrocínios, que giram em torno de US$ 175 milhões. O atacante também é dono de uma rede de hotéis e possui investimentos no setor da moda.

Confira o patrimônio de Cristiano Ronaldo:

  • Novo contrato com o Al-Nassr: US$ 400 milhões até 2027
  • Salários ao longo da carreira: US$ 550 milhões
  • Primeiro contrato com o Al-Nassr: US$ 200 milhões
  • Patrocínios: US$ 175 milhões
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost