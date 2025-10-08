Cristiano Ronaldo se torna 1° bilionário da história do futebol; veja

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário. Após renovação de contrato com o Al-Nassr, o atacante português chegou a um patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão (aproximadamente R$ 7,5 bilhões), de acordo com o site especializado em finanças “Bloomberg”.
CR7 se tornou o primeiro futebolista da história a entrar para a lista de bilionários com o novo contrato com o Al-Nassr. O vínculo vale cerca de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões). No total, o artilheiro recebeu em torno de US$ 550 milhões em salários no carreira (R$ 2,9 bilhões).
Além do valor recebido em salários, a renda de Cristiano Ronaldo conta com ganhos em acordos comerciais e patrocínios, que giram em torno de US$ 175 milhões. O atacante também é dono de uma rede de hotéis e possui investimentos no setor da moda.
Confira o patrimônio de Cristiano Ronaldo:
- Novo contrato com o Al-Nassr: US$ 400 milhões até 2027
- Salários ao longo da carreira: US$ 550 milhões
- Primeiro contrato com o Al-Nassr: US$ 200 milhões
- Patrocínios: US$ 175 milhões