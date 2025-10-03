03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Crueldade: homem é preso após espancar mãe e irmãos no interior do Acre; veja detalhes

Segundo familiares, não é a primeira vez que episódios de violência ocorrem. As agressões se repetem sempre que o jovem consome álcool ou drogas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na madrugada desta sexta-feira (3), um homem de 26 anos, identificado apenas pelas iniciais C., foi preso em Cruzeiro do Sul após agredir a própria mãe, de 54 anos, e os irmãos dentro da residência da família, localizada no bairro Miritizal.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul, interior do Acre/Foto: Reprodução

De acordo com relato de uma das irmãs, o agressor é dependente químico e teria chegado à casa exigindo dinheiro de outro irmão. A situação resultou em uma confusão entre os três, momento em que a mãe tentou intervir e acabou entrando em luta corporal com o filho.

Ainda segundo familiares, não é a primeira vez que episódios de violência ocorrem. As agressões se repetem sempre que o jovem consome álcool ou drogas.

A vítima, que possui problemas cardíacos, precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao pronto-socorro de Cruzeiro do Sul.

O agressor foi detido e encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos legais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost