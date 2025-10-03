Na madrugada desta sexta-feira (3), um homem de 26 anos, identificado apenas pelas iniciais C., foi preso em Cruzeiro do Sul após agredir a própria mãe, de 54 anos, e os irmãos dentro da residência da família, localizada no bairro Miritizal.

De acordo com relato de uma das irmãs, o agressor é dependente químico e teria chegado à casa exigindo dinheiro de outro irmão. A situação resultou em uma confusão entre os três, momento em que a mãe tentou intervir e acabou entrando em luta corporal com o filho.

Ainda segundo familiares, não é a primeira vez que episódios de violência ocorrem. As agressões se repetem sempre que o jovem consome álcool ou drogas.

A vítima, que possui problemas cardíacos, precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao pronto-socorro de Cruzeiro do Sul.

O agressor foi detido e encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos legais.