Cruz Vermelha transporta restos mortais de reféns israelenses; vídeo

13/10/2025
A Cruz Vermelha realizou, nesta segunda-feira (13/10), o transporte dos restos mortais de dois reféns israelenses, segundo o Exército de Israel. A ala militar do Hamas já havia informado, mais cedo, que entregaria quatro corpos.

Um comboio da Cruz Vermelha transportou dois corpos e, em seguida, haverá uma nova transferência de mais dois caixões com os restos mortais de reféns falecidos.

 

Al-Araby TV airs footage of the Red Cross convoy heading to the Kissufim Crossing after receiving the remains of hostages.

pic.twitter.com/ggSGVRRcPc

— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) October 13, 2025

Nas imagens divulgadas pela Al-Araby TV, é possível ver o comboio indo em direção à passagem de Kissufim, após receber os restos mortais.

De acordo com as forças israelenses, “os corpos de reféns falecidos foram transferidos para a custódia da organização e estão a caminho das forças da IDF e da ISA na Faixa de Gaza”.

Uma perícia será realizada nos corpos após a entrega, segundo o Exército de Israel. O Hamas informou que seria entregue os corpos dos prisioneiros Gai Eloz, Yossi Sharabi, Bivin Joshi e Daniel Perez.

A entrega dos corpos ocorre em cumprimento da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Ao todo, 20 reféns israelenses foram libertados, enquanto Israel liberou cerca de 2 mil palestinos detidos.

Após a primeira fase, as demais etapas do acordo serão implementadas. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a segunda fase já está em andamento.

