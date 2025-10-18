Cruzeiro do Sul inaugura primeira unidade beneficiadora de café

A primeira unidade de beneficiamento de café de Cruzeiro do Sul foi inaugurada neste sábado (18), no Polo Moveleiro, pelo governador Gladson Cameli, marcando um avanço significativo para o fortalecimento da cafeicultura no Vale do Juruá.

O empreendimento é fruto de uma parceria entre a Agência de Negócios do Acre (Anac) e a empresa Manave Comércio e Indústria de Beneficiamento de Café, e tem capacidade para processar 3.500 sacas de café em 2025, com previsão de chegar a 7.700 sacas já no ano seguinte.

Com investimento total de R$ 4 milhões, predominantemente privado, a operação deve gerar 35 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, beneficiando centenas de famílias que vivem da produção rural na região.

“Além de inaugurar uma estrutura, estamos abrindo oportunidades para centenas de famílias. Mas a minha gratidão maior é para os nossos produtores de café e empresários que se integram a esse ciclo de negócios”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Instalada em um galpão do Estado, a estrutura representa um marco na consolidação da cadeia produtiva do café no Acre, ampliando o potencial de comercialização do produto tanto no mercado interno quanto externo.

O processo de beneficiamento, que inclui limpeza, secagem e preparo dos grãos para torrefação e venda, é considerado uma etapa fundamental para elevar a qualidade e o valor agregado do café produzido no Juruá.

Para o produtor e professor universitário Leonardo Carvalho, um dos pioneiros da cafeicultura local, a conquista tem caráter histórico.

“Quem trabalha com café sabe o quanto é importante ter uma estrutura de beneficiamento próxima. Isso reduz custos, melhora a qualidade e valoriza o esforço do produtor. Estamos vivendo um novo momento para a cafeicultura do Juruá”, destacou.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também ressaltou o impacto econômico do investimento.

“Esse é um investimento que traz esperança e crescimento para o nosso povo. A produção de café em Cruzeiro do Sul tem mostrado qualidade e potencial, e agora passa a ter o suporte necessário para alcançar novos patamares de competitividade”, afirmou.

Com informações Agência de Notícias do Acre