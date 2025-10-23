Cruzeiro do Sul participa na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social

A Secretária de Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul, Milca Santos, participa da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, realizada no auditório da Universidade Unimeta, em Rio Branco. O evento foi aberto pelo governador Gladson Cameli nesta quarta, 22, e prossegue até quinta-feira, 23, com a presença de conselheiros,gestores e usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a conferência propõe uma reflexão sobre a evolução do Sistema e a relevância desta política pública, que visa transformar vidas e promover a inclusão social.

“Participar dessa 14ª Conferência Estadual de Assistência Social é uma grande honra, pois reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento do SUAS e a garantia dos direitos socioassistenciais em todo o Acre. O tema deste ano nos convida a refletir sobre duas décadas de uma política pública que tem sido um instrumento de inclusão, solidariedade e transformação social”, pontuou a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul, Milca Santos.

Ela destacou que em Cruzeiro do Sul, a gestão do prefeito Zequinha Lima tem se dedicado a fortalecer a rede de assistência social, ampliando o acesso dos usuários do SUAS e promovendo a profissionalização da equipe. “Esta conferência nos motiva a continuar lutando por uma assistência social que atenda a todos, não apenas aqueles em situação de vulnerabilidade. O SUAS é um direito do cidadão, é uma política abrangente, e precisamos aplicá-la com eficiência e coragem”, concluiu.

Veja a programação desta quinta-feira:

08h00 – 08h30 – Apresentação Cultural

08h30 – 09h30 – Painel III

Palestra e Apresentação dos Eixos IV e V

09h30 – 10h00 – Coffee Break

10h00 – 12h30 – Momento de Construir – Trabalhos em Grupo

12h30 – 13h45 – Almoço

13h45 – 14h00 – Apresentação Cultural

14h00 – 16h00 – Apresentação e votação das propostas e Moções

16h00 – 17h00- Eleição de Delegados para Conferência Nacional

17h00 – 17h30 – Mesa de Encerramento