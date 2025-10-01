Cruzeiro do Sul registra mais de 300 acidentes e oito mortes no trânsito em 2025

Em 2025, Cruzeiro do Sul já contabiliza 306 acidentes de trânsito e oito mortes, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran). O número de ocorrências é inferior ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 330 acidentes. No entanto, os óbitos aumentaram: em 2024, até agosto, haviam sido seis mortes, enquanto neste ano já são oito.

Para efeito de estatística estadual, apenas sete mortes entram nos registros do Detran e da prefeitura, já que um dos casos ocorreu na BR-307, trecho de responsabilidade federal, entre a BR-364 e a estrada da Variante.

Com uma população estimada em 91 mil habitantes, Cruzeiro do Sul possui uma frota de 46.200 veículos, considerada elevada para o porte da cidade. A diretora-presidente do Detran, Tainara Martins, afirma que a imprudência dos motoristas é o principal fator para os sinistros.

“A gente está com mais de 92% dos acidentes realmente causados por imprudência. Não se trata apenas de falha humana, mas de condutas como ultrapassar sinal vermelho, desrespeitar placas de sinalização ou o excesso de velocidade, que tem feito muitas vítimas aqui em Cruzeiro do Sul”, destacou.

Ela ressalta que a redução dos números depende também da consciência dos condutores:

“Cada vítima que morre no trânsito deixa uma lacuna não apenas para a família, mas também para os órgãos de trânsito. Toda vida importa. Estamos realizando cursos de capacitação para policiais e agentes, mas precisamos ir além, com o apoio da sociedade e ações educativas.”

O Detran realiza estudos trimestrais sobre o comportamento dos motoristas cruzeirenses e mantém campanhas de sinalização, blitz educativas e fiscalizações.

As vítimas de 2025

• Janeiro: Cleilson de Oliveira, 30 anos, morreu cinco dias após acidente entre carro e moto no bairro Escola Técnica.

• 13 de maio: Aulicélio Campos morreu em colisão de moto com veículo na BR-307, estrada Velha do Aeroporto.

• 17 de maio: o policial militar Paulo Dênis do Nascimento Ferreira, 34 anos, morreu após acidente entre sua moto e um carro.

• 16 de junho: Vitor Ronário Silva Lima, 22 anos, morreu após colidir com um cavalo na estrada da Variante, próximo à BR-364.

• 15 de julho: Thierry Almeida de Oliveira, 22 anos, perdeu o controle da motocicleta e bateu em um poste de energia no bairro Aeroporto Velho.

• 4 de agosto: Francisco Cordeiro de Paula, 53 anos, morreu em acidente de moto no bairro Cruzeirão.

• 15 de agosto: Tawana Souza Silva, 20 anos, faleceu após nove dias internada no Hospital Regional do Juruá, vítima de acidente.

• 31 de agosto: Emanuel Oliveira da Silva, 18 anos, caiu da bicicleta e foi atropelado por um carro na rodovia AC-405.

Apesar da redução no número de acidentes em relação ao ano passado, as autoridades reforçam que o aumento das mortes preocupa e exige maior responsabilidade no trânsito por parte dos motoristas e ciclistas.