01/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Cruzeiro do Sul registra mais de 300 acidentes e oito mortes no trânsito em 2025

O Detran realiza estudos trimestrais sobre o comportamento dos motoristas cruzeirenses

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em 2025, Cruzeiro do Sul já contabiliza 306 acidentes de trânsito e oito mortes, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran). O número de ocorrências é inferior ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 330 acidentes. No entanto, os óbitos aumentaram: em 2024, até agosto, haviam sido seis mortes, enquanto neste ano já são oito.

Cruzeiro do Sul possui uma frota de 46.200 veículos | Foto: Reprodução

Para efeito de estatística estadual, apenas sete mortes entram nos registros do Detran e da prefeitura, já que um dos casos ocorreu na BR-307, trecho de responsabilidade federal, entre a BR-364 e a estrada da Variante.

Com uma população estimada em 91 mil habitantes, Cruzeiro do Sul possui uma frota de 46.200 veículos, considerada elevada para o porte da cidade. A diretora-presidente do Detran, Tainara Martins, afirma que a imprudência dos motoristas é o principal fator para os sinistros.

Ela ressalta que a redução dos números depende também da consciência dos condutores | Foto: Reprodução

“A gente está com mais de 92% dos acidentes realmente causados por imprudência. Não se trata apenas de falha humana, mas de condutas como ultrapassar sinal vermelho, desrespeitar placas de sinalização ou o excesso de velocidade, que tem feito muitas vítimas aqui em Cruzeiro do Sul”, destacou.

Ela ressalta que a redução dos números depende também da consciência dos condutores:

“Cada vítima que morre no trânsito deixa uma lacuna não apenas para a família, mas também para os órgãos de trânsito. Toda vida importa. Estamos realizando cursos de capacitação para policiais e agentes, mas precisamos ir além, com o apoio da sociedade e ações educativas.”

O Detran realiza estudos trimestrais sobre o comportamento dos motoristas cruzeirenses e mantém campanhas de sinalização, blitz educativas e fiscalizações.

As vítimas de 2025

• Janeiro: Cleilson de Oliveira, 30 anos, morreu cinco dias após acidente entre carro e moto no bairro Escola Técnica.
• 13 de maio: Aulicélio Campos morreu em colisão de moto com veículo na BR-307, estrada Velha do Aeroporto.
• 17 de maio: o policial militar Paulo Dênis do Nascimento Ferreira, 34 anos, morreu após acidente entre sua moto e um carro.
• 16 de junho: Vitor Ronário Silva Lima, 22 anos, morreu após colidir com um cavalo na estrada da Variante, próximo à BR-364.
• 15 de julho: Thierry Almeida de Oliveira, 22 anos, perdeu o controle da motocicleta e bateu em um poste de energia no bairro Aeroporto Velho.
• 4 de agosto: Francisco Cordeiro de Paula, 53 anos, morreu em acidente de moto no bairro Cruzeirão.
• 15 de agosto: Tawana Souza Silva, 20 anos, faleceu após nove dias internada no Hospital Regional do Juruá, vítima de acidente.
• 31 de agosto: Emanuel Oliveira da Silva, 18 anos, caiu da bicicleta e foi atropelado por um carro na rodovia AC-405.

Apesar da redução no número de acidentes em relação ao ano passado, as autoridades reforçam que o aumento das mortes preocupa e exige maior responsabilidade no trânsito por parte dos motoristas e ciclistas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost