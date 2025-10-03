03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Cruzeiro do Sul terá dois locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado neste domingo

As mulheres representam a maioria dos inscritos no Brasil, com mais de 456 mil candidatas, cerca de 60% do total

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Acre contará com nove pontos de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), que acontece no próximo domingo, 5 de outubro. Em Cruzeiro do Sul, os exames serão aplicados nas escolas Craveiro Costa e Professor Flodoardo Cabral, consideradas as maiores unidades de ensino da cidade e preparadas para receber candidatos do município e da região do Juruá.

No estado, mais de 4 mil pessoas estão inscritas para o certame. Em Rio Branco, os locais de prova serão as escolas Dom Pedro II, Francisco Salgado Filho, Padre Diogo Feijó, Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Glória Perez, Instituto Lourenço Filho e a Estácio Unimeta, esta última concentrando o maior número de concorrentes, com 2.207 confirmados.

Os portões serão abertos às 7h (horário local) e as provas terão início às 8h. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos orienta que os candidatos cheguem com antecedência, levando documento oficial com foto, caneta azul ou preta de material transparente e o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A estrutura do concurso foi organizada com apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da FGV, garantindo segurança, acessibilidade e conforto aos participantes.

Inclusão e diversidade

Considerado o maior concurso público já realizado no Brasil, o CPNU 2 reúne 760 mil inscritos em todo o país, ofertando 3.652 vagas em 32 órgãos do Executivo Federal. Além da dimensão histórica, o processo se destaca pelas ações de inclusão: 25% das vagas são reservadas para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

O edital também prevê o uso do nome social por pessoas trans e travestis, atendimento especializado para gestantes, lactantes e pessoas com deficiência, além de medidas para garantir equilíbrio de gênero na classificação das provas discursivas.

As mulheres representam a maioria dos inscritos no Brasil, com mais de 456 mil candidatas, cerca de 60% do total.

No Acre, a realização das provas em Cruzeiro do Sul busca reduzir deslocamentos e facilitar o acesso de candidatos do interior. A etapa objetiva ocorre neste domingo (5) e a discursiva está marcada para o dia 7 de dezembro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost