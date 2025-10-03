Cruzeiro do Sul terá dois locais de prova do Concurso Público Nacional Unificado neste domingo

O Acre contará com nove pontos de aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), que acontece no próximo domingo, 5 de outubro. Em Cruzeiro do Sul, os exames serão aplicados nas escolas Craveiro Costa e Professor Flodoardo Cabral, consideradas as maiores unidades de ensino da cidade e preparadas para receber candidatos do município e da região do Juruá.

No estado, mais de 4 mil pessoas estão inscritas para o certame. Em Rio Branco, os locais de prova serão as escolas Dom Pedro II, Francisco Salgado Filho, Padre Diogo Feijó, Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Glória Perez, Instituto Lourenço Filho e a Estácio Unimeta, esta última concentrando o maior número de concorrentes, com 2.207 confirmados.

Os portões serão abertos às 7h (horário local) e as provas terão início às 8h. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos orienta que os candidatos cheguem com antecedência, levando documento oficial com foto, caneta azul ou preta de material transparente e o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A estrutura do concurso foi organizada com apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da FGV, garantindo segurança, acessibilidade e conforto aos participantes.

Inclusão e diversidade

Considerado o maior concurso público já realizado no Brasil, o CPNU 2 reúne 760 mil inscritos em todo o país, ofertando 3.652 vagas em 32 órgãos do Executivo Federal. Além da dimensão histórica, o processo se destaca pelas ações de inclusão: 25% das vagas são reservadas para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

O edital também prevê o uso do nome social por pessoas trans e travestis, atendimento especializado para gestantes, lactantes e pessoas com deficiência, além de medidas para garantir equilíbrio de gênero na classificação das provas discursivas.

As mulheres representam a maioria dos inscritos no Brasil, com mais de 456 mil candidatas, cerca de 60% do total.

No Acre, a realização das provas em Cruzeiro do Sul busca reduzir deslocamentos e facilitar o acesso de candidatos do interior. A etapa objetiva ocorre neste domingo (5) e a discursiva está marcada para o dia 7 de dezembro.