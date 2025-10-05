Cruzeiro empata com Sport em casa e segue em 3º lugar no Brasileirão

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Sport se enfrentaram no Mineirão na noite deste domingo (5/10). Em um confronto muito aberto e com boas chances para ambas as equipes, a partida terminou empatada em 1 x 1. Pior para a Raposa, que contava com a vitória para continuar perseguindo os líderes.

Com o resultado, o Cruzeiro ficou na 3ª colocação, com 52 pontos conquistados, três a menos que Palmeiras e Flamengo. Já o Sport continua na última posição da Série A do Brasileirão, com 16.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Cruzeiro x Sport – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Paulo Paiva/Sport 2 de 3

Cruzeiro x Sport – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Paulo Paiva/Sport 3 de 3

Cruzeiro x Sport – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC

O jogo

O confronto no Estádio Mineirão começou muito movimentado, com o Cruzeiro em cima do Sport desde o primeiro minuto. O clube Celeste empilhou chances claras para abrir o placar, mas parou nas boas defesas do goleiro Gabriel e também da trave.

Depois de muita pressão do Cruzeiro, o Sport abriu o placar no fim do primeiro tempo. Derik Lacerda recebeu lindo lançamento do campo defensivo, correu por trás da marcação, driblou Cássio e mandou para o fundo das redes: 1 x 0.

Assim como na etapa inicial, a Raposa voltou com tudo para o segundo tempo. E a recompensa veio aos 13 minutos. Matheus Pereira arrancou pela direita e tocou para Gabigol. Dentro da área, o atacante arrumou o corpo e finalizou, deixando tudo igual no Mineirão.

Depois do gol de empate, o jogo ficou muito mais aberto, com Cruzeiro e Sport apresentando boas chegadas, com mais possibilidades de gol. Porém, mesmo com as oportunidades, nenhum clube voltou a balançar as redes no Mineirão.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a jogar no dia 15 de outubro. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe visita o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h30. O Sport entra em campo na quarta-feira (8/10), por partida atrasada válida pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão. O adversário será o Galo, também na Arena MRV, às 19h.