18/10/2025
Cruzeiro está há dois meses sem perder como mandante no Brasileirão

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Fortaleza no Estádio Mineirão na noite deste sábado (18/10). A Raposa venceu por 1 x 0, com gol marcado por Christian. Com a vitória o clube Celeste reforçou uma marca, a equipe não perde como mandante há dois meses.

Cruzeiro 1×0 Fortaleza

A última derrota atuando em casa na Série A do Brasileirão foi no dia 10 de agosto. Na ocasião, a equipe recebeu o Santos e perdeu por 2 x 1. Os gols do Peixe foram marcados por Cabellero e Guilherme. Para os donos da casa, Fabricio Bruno balançou as redes.

Depois, o Cruzeiro teve cinco partidas como mandante no Campeonato Brasileiro. O clube Celeste possui cinco vitórias e um empate, tendo um aproveitamento de 90%.

O próximo compromisso em casa será em 1º de novembro, diante do Vitória, pela 31ª rodada.

Confira os últimos resultados do Cruzeiro como mandante no Brasileirão

  • Cruzeiro 2 x 1 Internacional
  • Cruzeiro 1 x 0 São Paulo
  • Cruzeiro 2 x 1 Red Bull Bragantino
  • Cruzeiro 1 x 1 Sport
  • Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza

 

