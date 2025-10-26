Cruzeiro volta a pontuar fora de casa contra Palmeiras após 7 anos

26/10/2025
O Cruzeiro visitou o Palmeiras no encerramento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (26/10). Com um empate em 0 x 0 após os 90 minutos, o clube Celeste saiu com um ponto. A Raposa não pontuava diante do Alviverde fora de casa há quase oito anos.

A última vez que o Cruzeiro levou pontos do Palmeiras atuando longe de seus domínios foi em 30 de outubro de 2017. Em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão daquele ano, a partida terminou empatada em 2 x 2. Borja fez para os donos da casa, enquanto Juninho e Robinho marcaram para os visitantes.

Depois deste empate, Palmeiras e Cruzeiro se encontraram em São Paulo em quatro partidas. O Alviverde levou a melhor todas as vezes e não perderam para a Raposa. Nestes jogos, o Palmeiras marcou sete vezes e o Cruzeiro apenas uma.

Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2018
Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2019
Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2023
Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2024
Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025

Com o empate em 0 x 0 no Allianz Parque, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos conquistados. O Cruzeiro vem na 3ª colocação, com 57.

 

