cucurella-reage-a-gol-de-thiago-silva-pelo-fluminense:-“eu-que-ensinei”

Marc Cucurella, lateral-esquerdo do Chelsea, chamou atenção nas redes sociais ao comentar o gol de Thiago Silva na vitória do Fluminense sobre o Juventude, na última quinta-feira (16/10), no Maracanã. O espanhol aproveitou o momento para brincar, lembrando o tempo em que os dois dividiram o vestiário no clube inglês.

“Eso te la enseño yo” (“Isso eu que te ensinei”), escreveu o espanhol. A resposta divertida rapidamente viralizou e ultrapassou 2,3 mil curtidas.O comentário faz referência à convivência entre Thiago e Cucurella durante três temporadas no Chelsea, último clube do brasileiro antes do retorno ao Flu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cucurella atuando pelo Chelsea Cucurella atuando pelo Chelsea/Reprodução Thiago Silva foi o autor do gol de voleio que garantiu a vitória tricolor contra o Juventude / Reprodução: Fluminense Thiago Silva foi reverenciado pela torcida inglesa em sua saída do Chelsea. Foto: Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

No período em que estiveram juntos, o zagueiro exerceu papel de liderança e tornou-se uma das principais influências dentro do elenco londrino, especialmente entre os jogadores mais jovens.

O vínculo entre os atletas foi novamente destacado no fim de 2024, quando o Fluminense e o Chelsea se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Na época, a Fifa ressaltou o impacto de Thiago Silva sobre Cucurella, descrevendo o espanhol como um dos jogadores mais velhos de um elenco jovem e influenciado pelo capitão brasileiro.

O gol que motivou a reação de Cucurella aconteceu nos acréscimos da partida contra o Juventude. Aos 52 minutos do segundo tempo, Thiago Silva recebeu cruzamento de Riquelme e marcou de voleio, garantindo a vitória tricolor por 1 a 0. O Fluminense, atualmente em sétimo lugar no Brasileirão, enfrenta o Vasco na próxima segunda-feira, novamente no Maracanã.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!