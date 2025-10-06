Cunilíngua: veja técnicas e cuidados para aproveitar o sexo oral

O sexo oral pode ser a diferença entre uma noite de “vuco-vuco” sem graça e uma experiência orgástica de outro mundo. A prática costuma ser o melhor jeito para mulheres chegarem ao orgasmo, mas, antes de pensar no resultado final, o importante é curtir o momento.
Cunilíngua é uma prática de sexo oral em que a boca e a língua são usadas para estimular a vulva e o clitóris, proporcionando prazer intenso para quem recebe. A sexóloga Luciana Vilela explica que cunilíngua é um termo do latim que equivale ao sexo oral em mulheres.
O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)
“Não existe uma regra para o sexo oral feminino, porque cada mulher gosta de uma forma. O primeiro passo é o autoconhecimento: se tocar, se olhar no espelho, entender onde sente mais prazer e onde não sente nada”, salienta.
Não existe uma fórmula correta para o sucesso da cunilíngua, mas alguns truques podem melhorar a experiência e elevar o prazer. A chave de ouro, como sempre, é a comunicação aberta sem tabus com a sua parceira.
“Não tem como a mulher ter prazer se ela não conhece o próprio corpo. É preciso saber como gosta de ser tocada, lambida ou sugada, e cada mulher tem uma preferência”, comenta Luciana.
Higiene em primeiro lugar
Para a expert, um dos principais pontos para tornar o momento prazeroso é a higiene. “Antes de tudo, higiene. Tanto da pessoa que faz quanto da que recebe. Hoje existem sabonetes específicos para a vulva, que não alteram o pH e ajudam a prevenir infecções. E quem realiza precisa estar com a saúde bucal em dia.”
“A região deve estar bem higienizada, assim como a boca de quem aplica. Existem inclusive camisinhas e produtos próprios para o sexo oral com proteção contra ISTs”, sugere a sexóloga.
Sem pressa para o prazer
Luciana acrescenta que a vulva é uma região delicada e para a mulher sentir prazer é preciso ter calma. “É preciso ir com calma, usar lubrificante nos dedos, cuidar das unhas e evitar movimentos bruscos que possam machucar.”
“Muita gente vai com sede ao pote e acaba machucando. É preciso ser delicado, explorar devagar e respeitar as sensações da mulher”, acrescenta.
Além disso, a profissional sugere que existem lubrificantes de todos os sabores, caldas que esquentam ou esfriam, vibradores líquidos e até brinquedos específicos para complementar o sexo oral.
“Trazer elementos novos, como caldas com gostinho ou vibradores líquidos, ajuda a sair da rotina e deixar o momento mais prazeroso”, recomenda Luciana.