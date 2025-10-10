Cupido! Bruna Griphao conta que deu um “empurrãozinho” no romance de Lexa e Ricardo

Bruna Griphao, de 26 anos, é uma das madrinhas do casamento de Lexa e Ricardo Vianna, na celebração que aconteceu no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10/10). Em conversa com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, a atriz contou que ajudou para que os dois pombinhos ficassem juntos.

A artista teria apresentado os dois durante uma viagem ao Nordeste e, desde então, o casal permaneceu firme: “Cupido e tanto, gente. Estou me sentindo bem responsável por esse casamento, inclusive, de nada, galera”, disse, brincando.

portal LeoDias Foto: Brazil News, Roberto Filho Fotos: Webert Belicio / Agnews.

“Eu conhecia o Ricardo, era muito meu amigo, a Lexa é muito minha amiga, e a gente estava viajando em Noronha. Aí eu falei, não lembro direito, o Ricardo sabe contar melhor essa história. Mas lembro que ele falou dela para mim, aí eu fui lá falar com ela, falei: ‘Amiga, tem um amigo meu que está perguntando de você’. Ela respondeu: ‘Amiga, ele é Mara?’. Eu falei: ‘Amiga, ele é Mara, tipo assim, ele é incrível, um grande amigo.’ E aí, gente, logo no primeiro beijo, eles já não se desgrudaram mais”, contou Bruna sobre a ocasião.

A atriz revelou que ficou muito feliz ao receber o convite para ser madrinha do casamento do casal: “Fiquei super emocionada quando recebi o convite. A gente está brincando aqui, falando que eu sou o cupido, mas é muito emocionante mesmo, né? Porque, de fato, quando você apresenta duas pessoas que você ama e que se amam também, rodeadas de mais gente que ama também, é muito emocionante. Estou muito feliz, de verdade. Fiquei muito grata, muito honrada de receber esse convite”, afirmou.

Apesar de ser o cupido para os amigos, Bruna garante que está solteira e que vai disputar o buquê do casamento: “Estava até falando que hoje vou brigar pelo buquê para ver se dá certo”.