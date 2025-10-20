Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira

Horóscopo
Nesta segunda-feira (20), o céu pede cautela. A conjunção entre Mercúrio e Marte provoca um verdadeiro curto-circuito mental — os pensamentos tendem a se transformar rapidamente em ações, nem sempre com o devido discernimento.
A reflexão, que costuma atuar como um freio sábio, pode ser deixada de lado, e é justamente aí que mora o perigo. Antes de reagir, é preciso ponderar. Nem tudo o que vem à mente deve ser colocado em prática.
Confira a seguir as previsões para cada signo:
♈ Áries (21/3 a 20/4)
A vontade de “chutar o balde” pode ser grande, mas pense bem se essa atitude trará o alívio que espera. Reflita antes de agir.
♉ Touro (21/4 a 20/5)
Quando alguém se impõe com firmeza, você tende a se recolher. Mas esse efeito é passageiro. Logo suas razões voltam à tona e ganham força novamente.
♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)
O tempo anda agitado demais para se dedicar só ao prazer e à criatividade. Anote suas ideias e guarde-as para colocar em prática no momento certo.
♋ Câncer (21/6 a 21/7)
Hoje é dia de coragem. Aquilo que estava travado pelo medo pode finalmente ganhar movimento — desde que você se atreva a dar o primeiro passo.
♌ Leão (22/7 a 22/8)
A vontade de impor sua vontade pode ser expressa com elegância. Fale com firmeza, mas sem explosões. A liderança também se mostra no autocontrole.
♍ Virgem (23/8 a 22/9)
Sua mente está cheia de ideias, mas nem tudo cabe na vida real. Organize os pensamentos e escolha o que realmente faz sentido colocar em prática.
♎ Libra (23/9 a 22/10)
Evite atitudes impulsivas. Se sentir ansiedade ou nervosismo, respire fundo antes de tomar qualquer decisão. Serenidade é o melhor caminho.
♏ Escorpião (23/10 a 21/11)
A inquietação é natural — o que muda tudo é o que você faz com ela. Canalize essa energia para algo produtivo.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Nem tudo o que você deseja pode ser feito agora. Espere o momento certo e evite dar um passo maior do que a perna.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/1)
As pessoas estão mais agitadas e isso se reflete no ambiente. Não absorva o caos mental dos outros. Mantenha sua mente protegida e focada.
♒ Aquário (21/1 a 19/2)
Hora de colocar em dia o que foi deixado para depois. Encare as pendências e transforme a procrastinação em ação.
♓ Peixes (20/2 a 20/3)
Novas ideias e definições começam a tomar forma. Mesmo que ainda sejam teóricas, elas podem servir como base para grandes mudanças.
Fonte: horóscopo Oscar Quiroga/ Correio Braziliense
