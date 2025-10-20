Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira

Horóscopo

Nesta segunda-feira (20), o céu pede cautela. A conjunção entre Mercúrio e Marte provoca um verdadeiro curto-circuito mental — os pensamentos tendem a se transformar rapidamente em ações, nem sempre com o devido discernimento.

A reflexão, que costuma atuar como um freio sábio, pode ser deixada de lado, e é justamente aí que mora o perigo. Antes de reagir, é preciso ponderar. Nem tudo o que vem à mente deve ser colocado em prática.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A vontade de “chutar o balde” pode ser grande, mas pense bem se essa atitude trará o alívio que espera. Reflita antes de agir.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Quando alguém se impõe com firmeza, você tende a se recolher. Mas esse efeito é passageiro. Logo suas razões voltam à tona e ganham força novamente.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O tempo anda agitado demais para se dedicar só ao prazer e à criatividade. Anote suas ideias e guarde-as para colocar em prática no momento certo.

♋ Câncer (21/6 a 21/7)

Hoje é dia de coragem. Aquilo que estava travado pelo medo pode finalmente ganhar movimento — desde que você se atreva a dar o primeiro passo.

♌ Leão (22/7 a 22/8)

A vontade de impor sua vontade pode ser expressa com elegância. Fale com firmeza, mas sem explosões. A liderança também se mostra no autocontrole.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Sua mente está cheia de ideias, mas nem tudo cabe na vida real. Organize os pensamentos e escolha o que realmente faz sentido colocar em prática.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Evite atitudes impulsivas. Se sentir ansiedade ou nervosismo, respire fundo antes de tomar qualquer decisão. Serenidade é o melhor caminho.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

A inquietação é natural — o que muda tudo é o que você faz com ela. Canalize essa energia para algo produtivo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nem tudo o que você deseja pode ser feito agora. Espere o momento certo e evite dar um passo maior do que a perna.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/1)

As pessoas estão mais agitadas e isso se reflete no ambiente. Não absorva o caos mental dos outros. Mantenha sua mente protegida e focada.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Hora de colocar em dia o que foi deixado para depois. Encare as pendências e transforme a procrastinação em ação.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Novas ideias e definições começam a tomar forma. Mesmo que ainda sejam teóricas, elas podem servir como base para grandes mudanças.

Fonte: horóscopo Oscar Quiroga/ Correio Braziliense

✍️ Redigido por ContilNet