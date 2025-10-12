cv-instala-“urnas-do-medo”-para-cobrar-taxas-e-extorquir-moradores

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) descobriu, durante a megaoperação Contenção, deflagrada na última sexta-feira (10/10), que a facção criminosa Comando Vermelho (CV) instalou urnas eletrônicas na Muzema, na Zona Sudoeste do Rio, para extorquir comerciantes e moradores.

Segundo as investigações, os equipamentos eletrônicos foram instaladas com o intuito de recolher taxas impostas aos moradores. Posteriormente, os valores eram entregues ao CV.

Informações repassadas em coletiva de imprensa pelo secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, indicam que a prática foi adotada por criminosos para reduzir a exposição dos criminosos e evitar prisão.

Durante a ação, nove suspeitos morreram e outros 22 foram presos.

“Foi encontrada uma urna na Muzema onde as pessoas extorquidas pelo tráfico tinham que colocar os valores a serem pagos à facção criminosa. Isso mostra que eles mudaram a tática e passaram a não se expor mais, evitando a cobrança direta das taxas de segurança”, explicou o secretário na coletiva de imprensa.

Nesse sábado (11/10), a PCERJ publicou um vídeo no Instagram oficial da corporação detalhando a ação dos criminosos.

Veja: