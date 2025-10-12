Da bola aos negócios: saiba os fatores que levaram Cristiano Ronaldo a ficar bilionário

Cristiano Ronaldo alcançou a marca de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões) em patrimônio, tornando-se o primeiro jogador de futebol a chegar a esse patamar, segundo levantamento da Bloomberg. O feito foi consolidado após a renovação de contrato com o Al-Nassr, avaliada em mais de US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões). Para entender o que explica esse fenômeno, o portal LeoDias conversou com especialistas que analisaram os diferentes fatores por trás da construção dessa fortuna histórica.

A publicação indica que, entre 2002 e 2023, Ronaldo acumulou mais de US$ 550 milhões (R$ 2,9 bilhões) em salários, além de US$ 175 milhões (R$ 934 milhões) em acordos comerciais com marcas como Nike, Armani e Castrol. Os números confirmam que a trajetória do português vai além do campo, com uma diversificação de negócios que inclui moda, turismo, hotelaria, mídia e até o setor audiovisual.

Empreendimentos em expansão

A frente empresarial do atacante cresceu nos últimos anos. Ronaldo investe em diferentes setores, como a rede de hotéis Pestana CR7, propriedades de luxo espalhadas pela Europa, Ásia e América Latina, além de participações em empresas como a Chrono24, de venda de relógios de luxo, e a Vista Alegre Atlantis SGPS, tradicional fabricante de porcelanas em Portugal. Mais recentemente, associou-se ao cineasta britânico Matthew Vaughn na criação de um estúdio de cinema independente.

O jogador também explora sua presença digital. No YouTube, seu canal já ultrapassa 77 milhões de inscritos, enquanto no Instagram mantém-se como a personalidade mais seguida do planeta, com 665 milhões de seguidores, superando nomes como Messi, Selena Gomez e Dwayne Johnson. Em 2025, inovou ao transmitir o Premier Padel P1, torneio de padel realizado em Riade, para mais de 130 países, ampliando sua influência em diferentes modalidades esportivas.

A marca CR7 em números

De acordo com estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), a marca CR7 alcançou valor recorde de € 850 milhões neste ano, resultado de 28 variáveis distribuídas por dimensões como receitas, impacto midiático, redes sociais e influência social. O levantamento aponta que, somente no Al-Nassr, Ronaldo recebe € 200 milhões anuais em salários, além de mais de € 150 milhões em contratos publicitários com marcas globais como Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton.

O mesmo estudo destaca que a imagem de Ronaldo gera em média 22,3 milhões de notícias por ano em todo o mundo, 187 milhões de buscas no Google e menções em milhares de publicações científicas e literárias. Para especialistas, o fenômeno CR7 consolidou-se como um modelo de gestão de carreira que une longevidade esportiva, preparo físico e estratégia de marca.

Especialistas analisam impacto

Para Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, a dimensão alcançada pelo português é reflexo de um equilíbrio raro entre performance e marketing. “A influência do CR7 transcende o futebol, estabelecendo-o como uma marca global de imenso valor. A combinação do desempenho em campo, da presença dominante nas redes sociais e dos contratos publicitários solidificam sua posição como um dos atletas mais valiosos do mundo”, afirma.

Renê Salviano, CEO da Heatmap, reforça o alcance do craque. “Cristiano Ronaldo é um ícone do esporte e também do entretenimento mundial. Seus números de audiência são gigantes, fruto de um profissionalismo que se traduz em recordes em todos os sentidos”, avalia.

Segundo Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, o português redefiniu padrões. “Cristiano já não é visto apenas como uma entre várias marcas pessoais de atletas, mas como a marca. Fora de campo, ele é o que Pelé foi dentro dele: o ponto final em qualquer comparação”, disse.

Jorge Duarte, gerente da Somos Young, aponta para a longevidade como diferencial. “A constante reinvenção de Ronaldo, tanto em campo quanto fora, mostra como ele criou uma base sólida para expandir sua marca em múltiplos setores”, observou.

Bruno Brum, CMO da Agência End to End, resume o impacto em escala global. “Cristiano não apenas segue como lenda no campo, mas construiu um império fora dele. Transformou sucesso esportivo em fenômeno mundial, com uma marca que ultrapassa fronteiras e gera resultados impressionantes ano após ano”, afirmou.

