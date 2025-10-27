Da comédia ao suspense: 12 doramas japoneses chegam ao streaming em outubro

Para os fãs dos doramas japoneses, a HBO Max vai deixar seu catálogo ainda mais recheado com esse conteúdo. Chega ao streaming nesse mês de outubro grandes títulos, que incluem “O Amor É para os Cães”, “Beleza Verdadeira (o filme)” e séries emocionantes: “Vivant” e “Ignição”. São 12 histórias que prometem envolver público desde romance e comédia à ação e suspense.
“O Amor É Para Os Cães”
Sinopse: Uma renomada advogada de divórcios e um jovem veterinário — ambos desiludidos com o amor — se desentendem ao se conhecer, mas acabam se conectando inesperadamente quando seus cães se apaixonam à primeira vista. A relação deles se complica com a chegada de um misterioso herdeiro corporativo coreano, amigo e rival ao mesmo tempo. Os cães os levarão a descobrir o verdadeiro significado do amor. O elenco conta com os atores Kaya Kiyohara (“Josee, o Tigre e o Peixe”), Ryo Narita, Na In-woo. Arisa Kaneko assina o roteiro e a direção é por conta de Shingo Okamoto, Young-Sup Noh e Yoshihiro Itoh. Produtores: Masako Miyazaki, Saya Araki, Cha Hyun-ji, Kim Kyore. Curtinha, a série tem 10 episódios.
Veja as fotos
Leia Também
“Ignição”
Sinopse: O escritório de advocacia Peace Law Office, de Kenjiro Todoroki, prospera buscando potenciais conflitos para gerar processos judiciais. Ao lado de Ryo Uzaki — um advogado cujo pai foi culpado por um acidente de ônibus que também matou a filha de Kenjiro — eles unem forças para descobrir a verdade e expor uma grande conspiração neste sombrio drama jurídico.
O elenco conta com Shotaro Mamiya, Moka Kamishiraishi, Ryoki Miyama, Ryo, Mitsuhiro Oikawa e Toru Nakamura. Roteiristas: Yoshitatsu Yamada, Kento Yamaguchi, Shota Hatanaka. Diretores: Hiroto Hara, Kento Yamaguchi, Ryo Yoshida. Produtores: Shota Hatanaka, Hisato Yamada, Hideto Sezaki, Nahoko Koma. A série tem 11 episódios.
“Morra, Meu Amor”
Sinopse: Amigas desde a universidade, Mayu, Riko e Yurika compartilham uma profunda insatisfação com seus casamentos. Tudo muda quando uma delas confessa ter assassinado o marido. À medida que segredos vêm à tona e suas vidas se desmoronam, elas se unem — e se enfrentam — em uma intensa luta para recuperar a felicidade que o casamento lhes tirou, custe o que custar.
O elenco conta com Yumi Adachi, Saki Aibu e Sayaka Isoyama. Roteirista: Tomomi Matoba. Diretores: Tatsunori Sato, Takehiro Shindo, Toshiyuki Kakihara. Produtores: Tatsuya Yamaga, Mayuko Tsuzuki, Yosuke Toda. A série tem 12 episódios.
“Sala De Aula Do Prof. Mikami”
Sinopse: Antigo funcionário de elite do Ministério da Educação, Mikami torna-se professor em uma escola particular após ser “exilado” e perder a fé no sistema. Determinado a combater a corrupção que liga escolas a interesses políticos, ele lidera um grupo de alunos para enfrentar aqueles que ameaçam o futuro, culminando em uma lição final no dia da formatura que pode mudar tudo.
O elenco conta com Tori Matsuzaka, Riho Yoshioka, Daiken Okudaira, Aju Makita, Airu Kubozuka, Masaki Okada, Mitsuhiro Oikawa e Takako Tokiwa. Roteirista: Shimori Roba. Diretores: Yohei Miyazaki, Koya Shimada, Sakura Komaki. Produtores: Kazutaka Iida, Mao Nakanishi, Minami Nakazawa. A série tem 10 episódios.
“Quem Viu O Pavão Dançar Na Selva?”
Sinopse: Uma jovem vive com o pai, um policial aposentado, após perder a mãe ainda na infância. Quando o pai é assassinado, ela descobre uma carta que sugere condenações injustas ligadas à sua morte. Com a ajuda de uma determinada advogada de defesa, ela embarca em uma busca pela verdade — que pode revelar também um massacre familiar ocorrido há 22 anos.
O elenco conta com Suzu Hirose, Kenichi Matsuyama, Win Morisaki, Kumi Takiuchi, Ryo Narita, Lily Franky e Hayato Isomura. Roteirista: Tomoki Kanazawa. Diretores: Keisuke Nakajima, Yuki Uchikawa, Izumi Maruyama. Produtores: Kenta Tanaka, Takahiro Aoyama, Ryosuke Fukuda, Takayoshi Tanazawa. A série tem 10 episódios.
“Especial La Grande Maison Tóquio”
Sinopse: A chef Hayami torna-se a primeira mulher asiática a conquistar três estrelas Michelin, mas a pandemia de Covid-19 causa um forte impacto em seu negócio. Durante uma visita a um restaurante em Quioto — apontado como o próximo melhor restaurante francês do mundo — ela suspeita que seu antigo chefe de cozinha, Obana, está trabalhando lá. Estaria ele no Japão, depois de se acreditar que havia voltado para a França?
O elenco conta com Takuya Kimura, Kyoka Suzuki, Yuta Tamamori, Kanichiro, Aki Asakura, Ayako Yoshitani, Kikunosuke One e Anne Nakamura. Roteirista: Tsutomu Kuroiwa. Direção: Ayuko Tsukahara. Produtores: Hidenori Iyoda, Keiko Matsumoto, Kaori Shiomura.
“La Grande Maison Tóquio”
Sinopse: Após um escândalo destruir seu restaurante duas estrelas Michelin em Paris e sua reputação, o chef Natsuki Obana fica à deriva. Um encontro com uma chef rival reacende sua paixão, e juntos eles reúnem uma equipe de talentosos cozinheiros para perseguir seu maior sonho: conquistar a cobiçada terceira estrela Michelin.
O elenco conta com Takuya Kimura, Kyoka Suzuki, Yuta Tamamori, Kanichiro, Aki Asakura, Ayako Yoshitani, Kikunosuke One, Anne Nakamura, Toru Tezuka e Mitsuhiro Oikawa. Roteirista: Tsutomu Kuroiwa. Direção: Ayuko Tsukahara. Produtores: Hidenori Iyoda, Keiko Matsumoto, Kaori Shiomura. A série tem 11 episódios.
Perfeito! Seguindo o mesmo padrão do parágrafo de “O Amor É Para Os Cães”, organizei os títulos que você passou:
“A Toca do Leão”
Sinopse: Hiroto cuida de seu irmão autista Michito até que Lion, um menino que afirma ser seu sobrinho, aparece e revela que sua irmã — considerada morta — está viva, mas desaparecida. O trio desenvolve um forte vínculo enquanto descobre verdades ocultas e luta para manter a família unida.
O elenco conta com Yuya Yagira, Ryota Bando, Aska Saito, Tasuku Sato e Osamu Mukai. Roteiristas: Koji Tokuo, Yoshino Ichinohe. Diretores: Toshio Tsuboi, Takahiro Aoyama, Masahide Izumi. Produtores: Yuka Matsumoto, Atsushi Sato. A série tem 10 episódios.
“Até Eu Destruir a Outra Família do Meu Marido”
Sinopse: Minori acreditava que seu primeiro amor duraria para sempre, até descobrir o caso de 15 anos do marido. Decidida a se vingar, ela mira o filho da amante dele, mas acaba revelando uma conspiração oculta — e seu próprio passado — em uma história de amor, traição e vingança.
O elenco conta com Marika Matsumoto, Terunosuke Takezai e Kota Nomura. Roteiristas: Ayuka Kishimoto, Ayako Kato. Diretores: Jin Ueda, Takehito Muroi, Daizo Yoshida. Produtores: Kentaro Yamato, Noboru Morita, Rina Sobue, Fumitaka Anan. A série tem 12 episódios.
“Bebês Assassinos Todos os Dias!”
Sinopse: Duas jovens socialmente desajeitadas dividem uma casa com outros moradores e levam uma vida aparentemente tranquila… exceto por um detalhe: elas são assassinas de elite. Misturando comédia excêntrica e intensas cenas de ação, esta série entrega risadas, adrenalina e surpresas constantes.
O elenco conta com Akari Takaishi e Saori Izawa. Roteirista: Yugo Sakamoto. Diretores: Yugo Sakamoto, Wataru Hiranami, Ayumi Kudo. Produtores: Mina Kase, Yusuke Suzuki, Taizo Fukumaki. A série tem 12 episódios.
“Vivant”
Sinopse: Acusado falsamente de perder bilhões e de envolvimento em um atentado mortal na instável república de Balka, o executivo Yusuke Nogi se une a um misterioso agente de inteligência e a uma médica local para limpar seu nome, recuperar o dinheiro e sobreviver à caçada.
O elenco conta com Masato Sakai, Hiroshi Abe, Fumi Nikaido, Kazunari Ninomiya, Tori Matsuzaka e Koji Yakusho. Roteiristas: Hiroyuki Yatsu, Masami Lee, Hayato Miyamoto, Nana Yamamoto. Diretores: Yohei Miyazaki, Akiko Kato. Produtores: Kazutaka Iida, Miyuki Ogata, Kaori Hashizume. A série tem 10 episódios.
“Beleza Verdadeira: O Filme”
Sinopse – Parte 1: Reina, insegura com sua aparência, domina a arte da maquiagem e se transforma em uma “deusa”. Sua transformação desperta um doce triângulo amoroso com o enigmático Shun e o gentil Yu, onde segredos e emoções podem mudar tudo.
Sinopse – Parte 2: A beleza e os sonhos de Reina encantam, mas seu rosto sem maquiagem revela verdades ocultas enquanto Shun e Yu disputam seu coração, provocando tensões e emoções intensas.
O elenco conta com Kōki, Keisuke Watanabe e Keito Tsuna. Roteirista: Sumire Suzuki. Direção: Kazunari Hoshino. Produtores: Nobuyuki Iinuma, Mari Furubayashi, Hiroyuki Goto, Ryota Tago, Yuko Takahashi.