Da Jabulani à Trionda: relembre todas bolas que marcaram a história das Copas

A FIFA apresentou, nesta quinta-feira (2/10), a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O modelo foi batizado como Trionda, o que significa “três ondas”. O nome faz referência aos três países que vão sediar o torneio, Estados Unidos, Canadá e México, e às tradicionais “olas” nos estádios, vistas pela primeira vez nos EUA durante o Mundial de 1994.

Com tantas homenagens e cores (verde, azul e vermelho, em referência aos países-sede), o item produzido pela adidas, marca responsável desde 1970, já sai na frente como uma das protagonistas da próxima edição da competição. A princípio, pode até soar exagerado, mas essa é uma realidade nos mundiais de seleções.

Afinal, quem não lembra da tão conhecida Jabulani da Copa de 2010, na África do Sul? Além da edição conhecido pelas curvas e efeitos em batidas colocadas, outras bolas também estão marcadas na história das Copas! A seguir, o portal LeoDias relembra todos os modelos utilizados em Mundiais.

As bolas das Copas do Mundo

Tiento e Modelo T – Uruguai (1930)

Utilizada nos Jogos Olímpicos de Paris 1924 e Amsterdã 1928, a Modelo T era a favorita para a competição. No entanto, um impasse surgiu logo na final entre Uruguai e Argentina. Cada finalista levou sua própria bola: enquanto o país-sede queria a Modelo T, os hermanos preferiam a Tiento. As equipes não entraram em consenso, e a arbitragem definiu que cada modelo seria utilizado em um dos tempos.

Federale 102 – Itália (1934)

Ainda era de couro marrom, mas com um acabamento que facilitava o manuseio e maior resistência, a Federale 102, produzida na Itália, foi uma das bolas utilizadas em 1934. No entanto, a Zig-Zag, feita por uma empresa britânica em estilo similar a de quatro anos antes, foi a escolhida para a final.

Allen – França (1938)

A Allen seguiu o padrão das antecessoras: couro costurado e produzida no país-sede. O modelo tinha 13 painéis e linha de algodão, além de também já ter sido utilizada em Olimpíadas. Neste caso, foi Jogos de Paris em 1924.

Duplo T – Brasil (1950)

A Superball Duplo T foi originalmente batizada de Superval Doble T, pelo histórico argentino da empresa. Com a fábrica chegando ao Brasil, o novo nome ganhou destaque. Foi a primeira bola da Copa do Mundo sem cadarços. Ela era inflada por uma válvula inserida diretamente em uma das 12 tiras de couro costuradas à mão. O avanço no acabamento garantiu mais durabilidade à bola, também de couro.

Swiss World Champion – Suíça (1954)

Feita em couro curtido, tinha uma coloração amarelada, que ajudava na visibilidade em campo. Na final entre Alemanha e Hungria, a bola absorveu água e ficou mais pesada, já que a impermeabilidade ainda não era uma característica comum nos modelos da época. A Swiss World Champion modelo trazia 18 tiras de couro costuradas em fileiras e serviu de base para a produção moderna de bolas.

Top Star– Suécia (1958)

A primeira bola da Copa escolhida após um concurso da FIFA. A bola branca com 24 tiras de couro foi utilizada na maioria dos jogos, incluindo a final vencida pelo Brasil de Pelé e Garrincha.

Mr Crack – Chile (1962)

Foi a primeira bola da Copa do Mundo com uma válvula de látex, que evitava que murchasse, mantendo a forma por mais tempo. Por outro lado, a Mr Crack tinha problemas de absorção de água, e várias seleções preferiram usar outros bolas. O modelo antecessor, a Top Star de 1958, foi uma das alternativas utilizadas.

Challenge 4-Star – Inglaterra (1966)

Para 1966, um rigor ainda maior: a Federação Inglesa recebeu um time de especialistas para avaliar as mais de 100 concorrentes à bola do Mundial. No fim, a vencedora foi a Challenge 4-Star, fabricada pela Slazenger, empresa britânica conhecida por equipamentos de tênis e golfe. A bola tinha 25 painéis e estava disponível em branco, amarelo e laranja.

Telstar – México (1970)

Primeira bola feita pela Adidas e também a primeira com nome oficial. O design preto e branco foi pensado para melhor visibilidade nas transmissões de TV em preto e branco e tinha 32 painéis, sendo 12 pentágonos pretos e 20 hexágonos brancos. A Telstar também estava disponível nas cores laranja e branca.

Telstar Durlast – Alemanha (1974)

Quatro anos depois, uma nova variação da Telstar, que foi batizada de Telstar Durlast em referência ao tipo de plástico utilizado na fabricação, que as tornava resistentes à água e à lama.

Tango – Argentina (1978)

Outra grande referência na história dos mundiais é a Tango, que levou o nome em homenagem à tradicional dança da Argentina, país-sede daquele edição. O design formado por 20 tríades pretas em painéis hexagonais e 12 círculos marcou época e virou referência no estilo visual das bolas de futebol. Prova disso é que foi mantido para as cinco edições seguintes.

Tango España – Espanha (1982)

Seguiu o padrão da Tango, mas trouxe um material mais resistente e impermeável, melhorando o desempenho em campo.

Azteca – México (1986)

A primeira bola totalmente sintética, que garantia uma absorção mínima de água, da Copa, trouxe desenhos inspirados na cultura asteca, com durabilidade superior em diferentes condições climáticas.

Etrusco Unico – Itália (1990)

O modelo de 1990 também trouxe referências à cultura local. Desta vez, os homenageados foram o povo etrusco. A Etrusco Unico deu continuidade à tradição do design iniciado anos antes. As tríades da bola continham cabeças de três leões com as bocas abertas, imagem comum na cultura etrusca. A bola também foi utilizada na Eurocopa de 1992, na Suécia, e dos Jogos Olímpicos de Barcelona no mesmo ano.

Questra – Estados Unidos (1994)

A Questra foi inspirada na exploração espacial americana, e prometia uma superfície mais macia e maior precisão nos chutes. O modelo seguiu com os 12 painéis pentagonais e 20 hexagonais, mas com a adição de desenhos de planetas, estrelas e foguetes.

Tricolore – França (1998)

Em 1998, outra revolução: a França foi palco do primeiro Mundial com uma bola multicolorida. Os detalhes em azul, branco e vermelho faziam referência às cores da bandeira francesa, além de imagens de galo, um dos símbolos do país.

Fevernova – Japão/Coreia do Sul (2002)

A primeira Copa do Mundo com dois países-sede também foi alvo de mudanças. O design futurista fez jus à fama da cultura asiática, assim como a camada de espuma que dava maior potência, mas gerou críticas por sua trajetória.

Teamgeist – Alemanha (2006)

A Teamgeist, “espírito de equipe” em alemão, desponta como uma das favoritas no quesito fama. O modelo trocou os tradicionais painéis hexagonais e pentagonais dos oito torneios anteriores, em prol de 14 painéis projetados.

A final da competição recebeu uma versão ainda mais especial: a Teamgeist Berlin, na cor dourada, fabricada apenas para o último jogo. Pela primeira vez na história, cada bola foi marcada com informações da partida, como as seleções, estádio e a cidade.

Jabulani – África do Sul (2010)

A famosa e temida Jabulani! Alvo de comentários por possíveis efeitos incontroláveis, o modelo da Copa de 2010 significa “comemorar” em zulu, uma das 11 línguas oficiais da África do Sul. Feita com apenas oito gomos 3D, a bola superou as críticas e se tornou uma das mais famosas da história do futebol. A Jo’bulani, versão em homenagem à capital do país-sede, Joanesburgo, foi a bola da final.

Brazuca – Brasil (2014)

Após a repercussão do ciclo anterior, a Copa do Mundo de 2014 foi alvo de ainda mais testes: segundo a FIFA, mais de 600 jogadores profissionais, 30 equipes de cientistas e os testes laboratoriais obrigatórios avaliaram sua qualidade. No fim, a promessa era de maior qualidade aerodinâmica, estabilidade, toque e aderência.

No design, destaque para seis gomos simétricos em formato de hélice e com bastante variação de cores, representando a alegria do futebol brasileiro. A Brazuca Final Rio, com linhas curvas douradas, foi a bola da decisão.

Telstar 18 – Rússia (2018)

A Telstar 18 foi uma homenagem à Telstar original de 1970. O novo design tinha detalhes pixelados para simular a aparência da bola de quase cinco décadas antes. O design vintage veio acompanhado de uma inovação futurista: a introdução de um chip de NFC (“near-field communication” ou comunicação por campo de proximidade), que permitia a comunicação com smartphones e tablets através de um aplicativo. No mata-mata, a Telstar Mechta passou a entrar em campo, com detalhes vermelhos no lugar do preto.

Al Rihla – Catar (2022)

A Al Rihla, “a jornada,” foi a primeira bola feita com materiais sustentáveis. Além disso, possuía sensor para auxiliar decisões do VAR, incluindo a inédita tecnologia “Connected Ball” (“bola conectada”). As cores ousadas se inspiravam na cultura, na arquitetura, nos barcos e na bandeira do Catar.

A partir das semifinais, o modelo deu lugar à Al Hilm, “o sonho”. A nova bola foi inspirada nos desertos que cercam Doha, na cor do troféu da Copa do Mundo e nas formas presentes na bandeira do país-sede.