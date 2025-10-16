16/10/2025
Da Kombi ao MasterChef: como Fogaça transformou um sonho em sucesso

Henrique Fogaça é conhecido por sua postura firme e autêntica como jurado do MasterChef Brasil, mas sua história vai muito além das cozinhas de televisão. O chef começou literalmente nas ruas: vendendo sanduíches em uma Kombi apelidada de “Rei das Ruas”, que ele mesmo dirigia pelas avenidas de São Paulo.

“Comecei vendendo sanduíche na rua. Nem imagina o quanto eu sempre acreditei no meu sonho e o quanto eu lutei até chegar onde estou”, relembrou o chef, que guarda até hoje registros desse início nas redes sociais.

O ponto de virada veio há 15 anos, com a inauguração do Sal Gastronomia, restaurante que colocou seu nome entre os grandes da culinária brasileira. Mesmo com o reconhecimento, o empresário afirma que não deixou sua essência se perder: “Sou o que sou e não vou mudar”, disse em entrevista ao canal Terra.

Com uma trajetória marcada por trabalho duro, autenticidade e visão empreendedora, Fogaça é o próximo convidado do Metrópoles Talks, onde vai compartilhar suas vivências e lições sobre gastronomia, negócios e propósito. O evento acontece no dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
Ingressos: Sympla

