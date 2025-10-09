09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Da poesia ao rock: como as influências moldaram o olhar de Monja Coen

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
da-poesia-ao-rock:-como-as-influencias-moldaram-o-olhar-de-monja-coen

Muito antes de vestir o manto budista e se tornar uma das principais vozes espirituais do país, Monja Coen já era guiada pela arte. Sua infância foi cercada de poesia, música e reflexão, elementos que, segundo ela, moldaram sua maneira de enxergar o mundo e se conectar com as pessoas.

“Minha família promovia saraus onde havia música e poesia. Minha mãe era poetisa, educadora, e me ensinou a declamar mesmo antes de saber ler. Muitos dos poemas que ela escrevia eram sobre questões filosóficas, existenciais, sobre vida e morte, Deus e valores éticos”, contou em entrevista exclusiva ao Metrópoles.

A mestra zen relembra que, mais tarde, a música também passou a exercer um papel importante na sua formação pessoal. Durante um período em que morou em Londres, conheceu o rock’n’roll e com ele, uma nova forma de expandir a mente e compreender a vida.

“Descobri o rock e acabei seguindo os Mutantes. Até hoje agradeço a esses músicos, poetas e filósofos que ajudaram na minha expansão de consciência”, afirma.

Toda essa vivência, entre versos e acordes, acabou se transformando em base para os ensinamentos que hoje impactam milhares de pessoas.

A relação entre arte, espiritualidade e autoconhecimento será um dos temas que Monja Coen vai abordar no Metrópoles Talks, que acontece no dia 31 de outubro, em Brasília, no auditório do Templo da Boa Vontade.

Compre seu ingresso

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h
Local: Auditório da LBV, em Brasília
Ingressos: Bilheteria Digital
Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost