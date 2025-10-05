Da química ao bamba: conheça trajetória improvável de Martinho da Vila

Martinho José Ferreira nasceu em 1938 e teve uma trajetória profissional bastante diversificada antes de se tornar um dos principais artistas da Música Popular Brasileira. Conhecido nacionalmente como Martinho da Vila, com seis décadas de carreira, subirá ao palco do Ulysses Centro de Convenções em Brasília no dia 31 de outubro, celebrando a longevidade artística, no Festival Estilo Brasil.

Filho de lavradores, ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 4 anos, tendo sido criado na Serra dos Pretos Forros, na Zona Norte.

A primeira formação foi como Auxiliar de Químico Industrial, em um curso intensivo do Senai, e ele também serviu ao Exército por 13 anos, alcançando a patente de sargento.

Durante o serviço militar, ele cursou a Escola de Instrução Especializada, formando-se como escrevente e contador.

Inicialmente, Martinho não desejava ser cantor; ele sonhava apenas em ter as composições gravadas por um artista reconhecido. Ao ser chamado por uma gravadora, ele imaginou que era o momento de realizar seu desejo, mas foi surpreendido com a oferta de um contrato para cantar, devido ao timbre diferenciado.

Ele topou gravar as próprias composições para que tivessem uma qualidade profissional superior, facilitando a oferta a outros artistas, em troca de lançar um disco para a gravadora.

Assim, em 1969, ele lançou o primeiro álbum, “Martinho da Vila”, que continha “O Pequeno Burguês” e “Casa de Bamba”.

Após o sucesso, Martinho tirou uma licença não-remunerada de dois anos do serviço público, pensando que retornaria ao Exército.

No entanto, o êxito foi tão grande que ele nunca mais voltou à vida de funcionário público, dedicando-se integralmente à música a partir de 1970.

Aos 87 anos, Martinho da Vila se mantém ativo, com novos projetos, e diz ter “muita coisa para fazer”. Ele resume a ascensão gradual na música com a filosofia de vida: “quem vai devagarinho, chega superbem e descansado”.

Programação

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital