05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Da química ao bamba: conheça trajetória improvável de Martinho da Vila

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
da-quimica-ao-bamba:-conheca-trajetoria-improvavel-de-martinho-da-vila

Martinho José Ferreira nasceu em 1938 e teve uma trajetória profissional bastante diversificada antes de se tornar um dos principais artistas da Música Popular Brasileira. Conhecido nacionalmente como Martinho da Vila, com seis décadas de carreira, subirá ao palco do Ulysses Centro de Convenções em Brasília no dia 31 de outubro, celebrando a longevidade artística, no Festival Estilo Brasil.

Compre seu ingresso

Filho de lavradores, ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 4 anos, tendo sido criado na Serra dos Pretos Forros, na Zona Norte.

A primeira formação foi como Auxiliar de Químico Industrial, em um curso intensivo do Senai, e ele também serviu ao Exército por 13 anos, alcançando a patente de sargento.

Durante o serviço militar, ele cursou a Escola de Instrução Especializada, formando-se como escrevente e contador.

Inicialmente, Martinho não desejava ser cantor; ele sonhava apenas em ter as composições gravadas por um artista reconhecido. Ao ser chamado por uma gravadora, ele imaginou que era o momento de realizar seu desejo, mas foi surpreendido com a oferta de um contrato para cantar, devido ao timbre diferenciado.

Ele topou gravar as próprias composições para que tivessem uma qualidade profissional superior, facilitando a oferta a outros artistas, em troca de lançar um disco para a gravadora.

Assim, em 1969, ele lançou o primeiro álbum, “Martinho da Vila”, que continha “O Pequeno Burguês” e “Casa de Bamba”.

Após o sucesso, Martinho tirou uma licença não-remunerada de dois anos do serviço público, pensando que retornaria ao Exército.

No entanto, o êxito foi tão grande que ele nunca mais voltou à vida de funcionário público, dedicando-se integralmente à música a partir de 1970.

Aos 87 anos, Martinho da Vila se mantém ativo, com novos projetos, e diz ter “muita coisa para fazer”. Ele resume a ascensão gradual na música com a filosofia de vida: “quem vai devagarinho, chega superbem e descansado”.

Compre seu ingresso

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost