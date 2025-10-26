Da Série C para a Champions League: conheça brasileiro que brilha no Sporting

Jogadores brasileiros brilharem na Champions League não é lá uma novidade no futebol mundial, mas a trajetória de Alisson Santos, do Sporting, de Portugal, é uma das mais improváveis. Aos 40 do segundo tempo, o jovem brasileiro de apenas 23 anos de idade fez o gol da vitória da equipe portuguesa contra o Olympique de Marselha, da França na última quarta-feira (22/10). Acontece que há pouco mais de um ano, o atacante nem sonhava em brilhar no principal estágio do futebol europeu e buscava sua chance na terceira divisão do Brasileirão.

Empréstimos, Série C e brilho em Santa Catarina

Formado nas categorias de base do Vitória, do Bahia, Alisson Santos subiu ao profissional em 2021, quando a equipe baiana teve uma das piores temporadas de sua história, ao ser rebaixada para terceira divisão do Brasileirão. No ano seguinte, seguiu no Vitória sem grande destaque na campanha que levou a equipe de volta à Série B.

No ano seguinte, em 2023, no entanto, a equipe baiana resolveu dar mais rodagem ao então jovem atacante e o emprestou para o Náutico, que estava na Série C. Ainda sem desabrochar para o futebol, Alisson não conseguiu se firmar na equipe pernambucana, passando a maior parte dos jogos no banco de reservas.

Ainda sem se convencer que o atacante renderia o esperado, o Vitória optou por mais um empréstimo que levou Alisson Santos ao Figueirense. Pela primeira vez desde que tinha se profissionalizado, o jogador conseguiu ter um destaque e marcou seis gols em 23 partidas pela equipe catarinense.

Oportunidade europeia e brilho na Champions

O destaque no Figueirense despertou interesse de algumas equipes europeias, o que levou Alisson Santos a ser contratado pelo União de Leiria, da segunda divisão portuguesa. Por lá, o atacante seguiu evoluindo e se destacou ao marcar 6 gols em 16 partidas no campeonato nacional.

O bom desempenho ligou o radar de um gigante português, o Sporting, que, em meados de 2025, desembolsou 2,1 milhões de euros (mais de R$ 13,1 milhões) para tirar o jogador de forma definitiva do Vitória.

Alternando entre o time titular e reserva do Sporting, Alisson tem aproveitado bem as oportunidades. Na estreia do Sporting na Champions League contra o Kairat, do Cazaquistão, marcou um dos gols da goleada portuguesa por 4 a 1.

Mas o momento de maior brilho viria no confronto contra o Olympique de Marselha, líder do campeonato francês. Alisson marcou o gol da virada e que deu a vitória para os “leões” por 2 a 1. De quebra, o jogador ainda foi premiado com o trófeu de melhor jogador em campo.

Futuro na Seleção Brasileira ou … da Tunísia?

O bom desempenho no palco europeu já faz surgir especulações sobre uma possível convocação para a Seleção Brasileira. No entanto, uma outra equipe nacional, no continente africano, está de olho no desempenho do jovem brasileiro.

Além do Brasil, Alisson Santos também pode atuar pela Seleção da Tunísia. O atacante é filho de Adailton Pereira dos Santos, um ex-jogador brasileiro que se naturalizou tunisiano e disputou partidas pela seleção africana no início dos anos 2000.

Com isso, o brasileiro está elegível para jogar pela seleção africana que também está classificada para jogar a Copa do Mundo de 2026.