08/10/2025
Universo POP
Da UnB à Esplanada: a forte relação de Fagner com Brasília

Escrito por Metrópoles
O cantor e compositor Raimundo Fagner, que se apresentará no Festival Estilo Brasil em 24 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, possui uma conexão profunda e significativa com a capital federal. Brasília não foi apenas um palco na juventude, mas um local onde ele iniciou formalmente a carreira profissional.

Nos anos 1970, o artista cearense chegou a morar em Brasília, onde cursou Arquitetura na Universidade de Brasília (UnB). Foi na capital que ele consolidou amizades importantes, como com Clésio e Clodo Ferreira, que mais tarde se tornariam parceiros na composição de “Revelação”.

Durante o tempo na cidade, Fagner ganhou destaque ao vencer o prêmio de música popular brasileira promovido pelo UniCeub. Essa vitória foi um impulso significativo, pavimentando o caminho para se tornar um dos maiores nomes da MPB.

Reforçando esse laço afetivo com a cidade, Fagner lançou, em 2020, o álbum “Raimundo Fagner e Zeca Baleiro – Ao vivo em Brasília”.

A última passagem recente pela capital foi durante a celebração do 65º aniversário de Brasília. O evento, que contou com uma ampla lista de shows e teve o tema “O melhor tempo é agora”, ocorreu na Esplanada dos Ministérios.

Fagner se apresentou no domingo, 20 de abril, em uma noite dedicada ao forró e à MPB, dividindo o palco com nomes como Mari Fernandez e o trio O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo).

A expectativa agora é pelo retorno de Fagner à capital para a segunda edição do Festival Estilo Brasil. O show, que promete ser repleto de emoção e revisitar clássicos que marcaram a MPB, tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

ContilNet Notícias

