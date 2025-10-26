26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Dado Dolabella alega que vídeo de agressão foi tirado de contexto

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dado-dolabella-alega-que-video-de-agressao-foi-tirado-de-contexto

Dado Dolabella usou as redes sociais, na noite deste domingo (26/10), para se pronunciar a respeito do vídeo que mostra as agressões sofridas por Marcela Tomaszewski, namorada do ex-ator. O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, neste fim de semana.

Em uma nota publicada no perfil, e assinada em nome da companheira, o famoso alega que o vídeo foi compartilhado “sem autorização e fora de contexto”.

“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente — fora do contexto — registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”, escreveu Dado Dolabella.

Leia também

22 imagensAmiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela TomaszewskiMarcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredidaConhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressãoA amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressãoMarcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressãoFechar modal.1 de 22

Imagens fortes: amiga mostra Marcela Tomaszewski machucada após agressão de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução2 de 22

Amiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela Tomaszewski

Instagram/Reprodução3 de 22

Marcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredida

Instagram/Reprodução4 de 22

Conhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão

Instagram/Reprodução5 de 22

A amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressão

Instagram/Reprodução6 de 22

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução7 de 22

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução8 de 22

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução9 de 22

Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

Instagram/Reprodução10 de 22

Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella

Instagram/Reprodução11 de 22

Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella

12 de 22

Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”

Instagram/Reprodução13 de 22

Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa

Instagram/Reprodução14 de 22

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão vivendo um romance

Instagram/Reprodução15 de 22

Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão

Instagram/Reprodução16 de 22

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão viajando juntos

Instagram/Reprodução17 de 22

“Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair

Instagram/Reprodução18 de 22

Saiba quem é Marcela Tomaszewski, nova affair de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução19 de 22

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram20 de 22

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram21 de 22

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram22 de 22

Theo Becker e Dado Dolabella

Reprodução

Um boletim de ocorrência divulgado pelo jornalista Matheus Caldi mostra que Dado e Marcela foram parar na delegacia após os vizinhos acionarem a polícia durante uma briga entre o casal. A modelo, no entanto, decidiu não formalizar a denúncia contra o ex-ator e, por isso, ambos foram liberados.

“Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente”, acrescentou na nota.

Após a repercussão do caso, Dado e Marcela compartilharam na noite de sábado (25/10) um vídeo lado a lado negando as agressões e afirmando que continuavam em um relacionamento. O pronunciamento do casal, porém, foi recebido por vídeos e relatos de pessoas próximas do convívio da modelo, reafirmando as supostas agressões.

Mais cedo neste domingo (26/10), Marcela usou as redes sociais para afirmar que se pronunciaria sobre o caso apenas através da equipe jurídica da modelo. O Metrópoles tentou contato, mas ainda não teve retorno. O espaço segue em aberto.

Veja o vídeo:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost