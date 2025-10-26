Dado Dolabella alega que vídeo de agressão foi tirado de contexto

Dado Dolabella usou as redes sociais, na noite deste domingo (26/10), para se pronunciar a respeito do vídeo que mostra as agressões sofridas por Marcela Tomaszewski, namorada do ex-ator. O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, neste fim de semana.
Em uma nota publicada no perfil, e assinada em nome da companheira, o famoso alega que o vídeo foi compartilhado “sem autorização e fora de contexto”.
“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente — fora do contexto — registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”, escreveu Dado Dolabella.
Um boletim de ocorrência divulgado pelo jornalista Matheus Caldi mostra que Dado e Marcela foram parar na delegacia após os vizinhos acionarem a polícia durante uma briga entre o casal. A modelo, no entanto, decidiu não formalizar a denúncia contra o ex-ator e, por isso, ambos foram liberados.
“Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente”, acrescentou na nota.
Após a repercussão do caso, Dado e Marcela compartilharam na noite de sábado (25/10) um vídeo lado a lado negando as agressões e afirmando que continuavam em um relacionamento. O pronunciamento do casal, porém, foi recebido por vídeos e relatos de pessoas próximas do convívio da modelo, reafirmando as supostas agressões.
Mais cedo neste domingo (26/10), Marcela usou as redes sociais para afirmar que se pronunciaria sobre o caso apenas através da equipe jurídica da modelo. O Metrópoles tentou contato, mas ainda não teve retorno. O espaço segue em aberto.
Veja o vídeo: