Dado Dolabella alega que vídeo de agressão foi tirado de contexto

Dado Dolabella usou as redes sociais, na noite deste domingo (26/10), para se pronunciar a respeito do vídeo que mostra as agressões sofridas por Marcela Tomaszewski, namorada do ex-ator. O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, neste fim de semana.

Em uma nota publicada no perfil, e assinada em nome da companheira, o famoso alega que o vídeo foi compartilhado “sem autorização e fora de contexto”.

“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente — fora do contexto — registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”, escreveu Dado Dolabella.

Imagens fortes: amiga mostra Marcela Tomaszewski machucada após agressão de Dado Dolabella

Amiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela Tomaszewski

Marcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredida

Conhecida de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão

A amiga da modelo Marcela Tomaszewski soltou o verbo no Instagram após a agressão

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: "Felicidade"

Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão vivendo um romance

Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão viajando juntos

"Princesa", baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair

Saiba quem é Marcela Tomaszewski, nova affair de Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski

Marcela Tomaszewski

Marcela Tomaszewski

Theo Becker e Dado Dolabella

Um boletim de ocorrência divulgado pelo jornalista Matheus Caldi mostra que Dado e Marcela foram parar na delegacia após os vizinhos acionarem a polícia durante uma briga entre o casal. A modelo, no entanto, decidiu não formalizar a denúncia contra o ex-ator e, por isso, ambos foram liberados.

“Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente”, acrescentou na nota.

Após a repercussão do caso, Dado e Marcela compartilharam na noite de sábado (25/10) um vídeo lado a lado negando as agressões e afirmando que continuavam em um relacionamento. O pronunciamento do casal, porém, foi recebido por vídeos e relatos de pessoas próximas do convívio da modelo, reafirmando as supostas agressões.

Mais cedo neste domingo (26/10), Marcela usou as redes sociais para afirmar que se pronunciaria sobre o caso apenas através da equipe jurídica da modelo. O Metrópoles tentou contato, mas ainda não teve retorno. O espaço segue em aberto.

Veja o vídeo: