Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir namorada

O ator Dado Dolabella está sob investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) após suspeitas de agressão contra a modelo Marcela Tomaszewski, atual Miss Gramado. A informação foi confirmada pelo órgão nesta quarta-feira (29/10).

Segundo o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO VD/MPRJ), um inquérito policial foi instaurado e Marcela deverá ser ouvida novamente pela polícia.

“Após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos. Com a declaração da vítima e diligências investigatórias, o inquérito será distribuído ao MPRJ para análise”, informou o Ministério Público.

A Polícia Civil também confirmou a existência de um boletim de ocorrência registrado na 14ª DP, no Leblon, mas não revelou quem o formalizou. Apesar disso, Marcela prestou depoimento negando ter sido agredida e não compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

Como tudo começou

O caso ganhou repercussão no último sábado (25/10), quando sites e perfis de celebridades divulgaram que o relacionamento entre Dado e Marcela teria chegado ao fim após um episódio de violência. A informação rapidamente se espalhou nas redes sociais e gerou diferentes versões — entre elas, a de uma amiga da modelo e a de um advogado.

Essa amiga publicou um vídeo que, segundo ela, teria sido gravado por Marcela após as supostas agressões. Nas imagens, a modelo aparece com marcas no pescoço e diz:

“Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida.”

Em resposta à repercussão, o casal divulgou uma nota conjunta no domingo (26), afirmando que as imagens foram “divulgadas sem autorização e fora do contexto” e que o vídeo mostra “um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”.

Declarações contraditórias

Na segunda-feira (27), Marcela publicou um novo vídeo dizendo que optou por não denunciar o ator e que estava bem em casa. Ela também informou que encerrou a parceria com o advogado Diego Candido, que até então a representava.

“Não fui fazer nada do que a mídia está falando, como corpo de delito. Estou em casa e estou bem”, declarou.

“O doutor Diego Cândido não está mais me representando. Ele me auxiliou. Mas conversei com ele, e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento.”

Antes da publicação da modelo, o advogado havia divulgado uma nota pública em que afirmou que Marcela teria sido “coagida pelo agressor e sua advogada” e que, por essa razão, “resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem.”

De acordo com o próprio advogado, as agressões teriam ocorrido na manhã de sábado (25). Ele abandonou o caso após Marcela desistir de dar prosseguimento à denúncia.

As imagens que circularam nas redes

Depois de negar as agressões, Marcela apareceu em um vídeo ao lado de Dado dizendo que “estavam bem”, mas o conteúdo foi apagado horas depois. Em seguida, uma mulher que se apresentou como amiga da modelo divulgou novas gravações feitas por Marcela após a briga, em que a miss mostra vermelhidões nas mãos e no pescoço. Segundo a amiga, ela foi procurada por Marcela logo após o episódio, pedindo ajuda.

Nas gravações, é possível ouvir uma discussão entre a modelo e o ator. Em um dos momentos, Marcela diz:

“Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida.”

Dado responde em tom de ironia: “É, foi por isso.”

Nota do advogado

“Diego Candido, advogado e defensor de MARCELA TOMASZEWSKI, informa que foi constituído na data de hoje (domingo, 26/10/2025), ocasião em que tomou conhecimento das agressões físicas e verbais sofridas por sua cliente na data de ontem (sábado, 25/10/2025), por volta das 10 horas, praticadas por seu ex-namorado DADO DOLABELLA.

Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem.

No entanto, houve a separação de fato ainda ontem e agora, devidamente orientada sobre seus direitos, resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima.

A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e para que o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2025.”

Nota conjunta de Dado e Marcela

“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o video divulgado sem autorização e indevidamente – fora do contexto registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal.

Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos.

Reiteramos que apenas nós, as partes diretamente envolvidas, podemos nos manifestar sobre o episódio o que já foi feito exclusivamente perante as autoridades competentes.

Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente.

Reafirmamos nosso repúdio a toda forma de violência e nosso compromisso com o respeito, o diálogo e a verdade.

Neste momento, pedimos serenidade, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos, para que a verdade prevaleça sem julgamentos precipitados.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2025.

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella.”