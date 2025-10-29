29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Dado Dolabella é investigado pelo Ministério Público por suspeita de agredir namorada

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dado-dolabella-e-investigado-pelo-ministerio-publico-por-suspeita-de-agredir-namorada

O ator Dado Dolabella está sob investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) após suspeitas de agressão contra a modelo Marcela Tomaszewski, atual Miss Gramado. A informação foi confirmada pelo órgão nesta quarta-feira (29/10).

Segundo o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO VD/MPRJ), um inquérito policial foi instaurado e Marcela deverá ser ouvida novamente pela polícia.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram: @dadodolabella @tomaszewsk
Nova guerra: advogada de Dado Dolabella acusa ex-defesa de Marcela de difamaçãoReprodução / Instagram: @dadodolabella
@tomaszewsk
Reprodução/Instagram/@tomaszewsk
Marcela Tomaszewski e Dado Dollabela assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2025Reprodução/Instagram/@tomaszewsk
Reprodução/Instagram/@tomaszewsk
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2025Reprodução/Instagram/@tomaszewsk
Foto: Reprodução/Instagram @dadodolabella @tomaszewsk
Dado Dolabella e Marcela TomaszewskiFoto: Reprodução/Instagram @dadodolabella @tomaszewsk
Reprodução: Instagram @tomaszewsk
Ex de Dado diz que não vai registrar boletim contra ator e comenta saída do advogadoReprodução: Instagram @tomaszewsk
Reprodução/Instagram/@dadodolabella
Reprodução/Instagram/@dadodolabella
Reprodução / Instagram
Dado Dolabella e MarcelaReprodução / Instagram
Reprodução/Instagram/@dadodolabella e @faelaclemente
Amiga de Marcela divulgou fotos e vídeos supostamente enviados pela modeloReprodução/Instagram/@dadodolabella e @faelaclemente

Leia Também

“Após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos. Com a declaração da vítima e diligências investigatórias, o inquérito será distribuído ao MPRJ para análise”, informou o Ministério Público.

A Polícia Civil também confirmou a existência de um boletim de ocorrência registrado na 14ª DP, no Leblon, mas não revelou quem o formalizou. Apesar disso, Marcela prestou depoimento negando ter sido agredida e não compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

Como tudo começou

O caso ganhou repercussão no último sábado (25/10), quando sites e perfis de celebridades divulgaram que o relacionamento entre Dado e Marcela teria chegado ao fim após um episódio de violência. A informação rapidamente se espalhou nas redes sociais e gerou diferentes versões — entre elas, a de uma amiga da modelo e a de um advogado.

Essa amiga publicou um vídeo que, segundo ela, teria sido gravado por Marcela após as supostas agressões. Nas imagens, a modelo aparece com marcas no pescoço e diz:

“Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida.”

Em resposta à repercussão, o casal divulgou uma nota conjunta no domingo (26), afirmando que as imagens foram “divulgadas sem autorização e fora do contexto” e que o vídeo mostra “um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”.

Declarações contraditórias

Na segunda-feira (27), Marcela publicou um novo vídeo dizendo que optou por não denunciar o ator e que estava bem em casa. Ela também informou que encerrou a parceria com o advogado Diego Candido, que até então a representava.

“Não fui fazer nada do que a mídia está falando, como corpo de delito. Estou em casa e estou bem”, declarou.
“O doutor Diego Cândido não está mais me representando. Ele me auxiliou. Mas conversei com ele, e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento.”

Antes da publicação da modelo, o advogado havia divulgado uma nota pública em que afirmou que Marcela teria sido “coagida pelo agressor e sua advogada” e que, por essa razão, “resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem.”

De acordo com o próprio advogado, as agressões teriam ocorrido na manhã de sábado (25). Ele abandonou o caso após Marcela desistir de dar prosseguimento à denúncia.

As imagens que circularam nas redes

Depois de negar as agressões, Marcela apareceu em um vídeo ao lado de Dado dizendo que “estavam bem”, mas o conteúdo foi apagado horas depois. Em seguida, uma mulher que se apresentou como amiga da modelo divulgou novas gravações feitas por Marcela após a briga, em que a miss mostra vermelhidões nas mãos e no pescoço. Segundo a amiga, ela foi procurada por Marcela logo após o episódio, pedindo ajuda.

Nas gravações, é possível ouvir uma discussão entre a modelo e o ator. Em um dos momentos, Marcela diz:

“Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida.”

Dado responde em tom de ironia: “É, foi por isso.”

Nota do advogado

“Diego Candido, advogado e defensor de MARCELA TOMASZEWSKI, informa que foi constituído na data de hoje (domingo, 26/10/2025), ocasião em que tomou conhecimento das agressões físicas e verbais sofridas por sua cliente na data de ontem (sábado, 25/10/2025), por volta das 10 horas, praticadas por seu ex-namorado DADO DOLABELLA.

Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem.

No entanto, houve a separação de fato ainda ontem e agora, devidamente orientada sobre seus direitos, resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima.

A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e para que o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2025.”

Nota conjunta de Dado e Marcela

“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o video divulgado sem autorização e indevidamente – fora do contexto registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal.

Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos.
Reiteramos que apenas nós, as partes diretamente envolvidas, podemos nos manifestar sobre o episódio o que já foi feito exclusivamente perante as autoridades competentes.

Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente.
Reafirmamos nosso repúdio a toda forma de violência e nosso compromisso com o respeito, o diálogo e a verdade.

Neste momento, pedimos serenidade, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos, para que a verdade prevaleça sem julgamentos precipitados.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2025.
Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost