Dado Dolabella é investigado por suposta agressão contra a namorada

Dado Dolabella está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por suspeita de agressão à namorada, a modelo Marcela Tomaszewski. As primeiras denúncias surgiram no final de semana, com vídeos divulgados por uma amiga da mulher.

Em nota enviada ao Metrópoles, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO VD/MPRJ) disse que Marcela será ouvida novamente.

“O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CAO VD/MPRJ) informa que, após modificação pública da versão dos fatos inicialmente apresentada em sede policial, a autoridade policial notificou a vítima para prestar novos esclarecimentos. Com a declaração da vítima e diligências investigatórias, o inquérito será distribuído ao MPRJ para análise”, diz nota.

Amiga mostrou os machucados e hematomas de Marcela Tomaszewski

Marcela Tomaszewski ficou com o pescoço vermelho após ser agredida

Imagens fortes: amiga mostra Marcela Tomaszewski machucada após agressão de Dado Dolabella

“Coagida”, afirma advogado de Marcela Tomaszewski após agressão de Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella

Advogado de Marcela Tomaszewski revela próximos passos da denúncia contra Dado Dolabella

A acusação contra Dado Dolabella

As agressões e o término do casal foram revelados pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, no último fim de semana. Após a publicação, vídeos e fotos da modelo com sinais da agressão foram compartilhados nas redes sociais.

Na gravação, a modelo aparece mostrando a mão e o pescoço vermelhos. Ao fundo, uma mulher conversa com o ator, que afirma “ele mereceu” [sem deixar claro de quem eles estariam falando].

Nesse momento, a miss rebate: “Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida”, disparou. Ao fundo, Dado debochou: “É, foi por isso”.

Após a repercussão das imagens, os dois divulgaram uma nota afirmando que tiveram uma briga, mas as imagens teriam sido tiradas de contexto. “Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos”, diz um trecho.

Dias depois, a modelo afirmou que não denunciaria Dado, além de dispensar o advogado Diego Candido, que a representava no caso.