26/10/2025
Universo POP
Dálmata que comeu pênis de idoso é sacrificado

Vítima foi socorrida em estado grave para a Santa Casa

Um homem de 62 anos foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande na manhã deste sábado (25), após ser encontrado caído no banheiro de sua residência. Segundo relatos, o idoso estava acompanhado de seu cachorro, um dálmata, que teria mordido suas genitais durante o incidente.

Dálmata que comeu pênis de idoso é sacrificado/Foto: Reprodução

De acordo com apuração do TopMídiaNews, o cão foi sacrificado após o ataque. O idoso possui histórico de crises convulsivas e faz uso de medicamento controlado.

Na ocasião, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros e, em seguida, o encaminhou em estado grave para o hospital. Durante o atendimento, foi constatada uma amputação traumática do pênis.

Ele segue sob acompanhamento médico na Santa Casa.

