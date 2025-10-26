Dálmata que comeu pênis de idoso é sacrificado

Um homem de 62 anos foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande na manhã deste sábado (25), após ser encontrado caído no banheiro de sua residência. Segundo relatos, o idoso estava acompanhado de seu cachorro, um dálmata, que teria mordido suas genitais durante o incidente.

De acordo com apuração do TopMídiaNews, o cão foi sacrificado após o ataque. O idoso possui histórico de crises convulsivas e faz uso de medicamento controlado.

Na ocasião, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros e, em seguida, o encaminhou em estado grave para o hospital. Durante o atendimento, foi constatada uma amputação traumática do pênis.

Ele segue sob acompanhamento médico na Santa Casa.