Damares pede a Moraes autorização para visitar Braga Netto

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permissão para visitar o general Walter Souza Braga Netto, preso desde novembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

Ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares afirmou que a visita não tem natureza pessoal ou partidária, mas está vinculada ao exercício do mandato dela como senadora.

“A visita tem por objetivo o acompanhamento da situação do custodiado, por razões humanitárias, considerando o decurso de mais de 10 (dez) meses de reclusão”, disse a senadora.

Damares concluiu que a ida ao Rio de Janeiro para visitar o general é para garantir os “princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da legalidade nas medidas restritivas de liberdade”.

Braga Netto está preso desde novembro do ano passado, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, que resultou em sua condenação a 26 anos de prisão.

Caso seja autorizada, esta será a segunda vez que Damares visita o general no Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Em abril, a parlamentar também esteve no local, acompanhada do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

O general Braga Netto

General Braga Netto está preso desde dezembro

O general Braga Netto foi preso no âmbito da investigação sobre trama para impedir que Lula tomasse posse

O general é o primeiro oficial de quatro estrelas a ser preso, desde o fim do regime militar

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022.

