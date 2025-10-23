23/10/2025
Dança das cadeiras! Prefeitura de Rio Branco faz novas trocas de comissionados nesta quinta

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23)

O Diário Oficial do Estado do Acre traz novas modificações no quadro de funcionários da prefeitura de Rio Branco em sua última edição, publicada nesta quinta-feira (23).

A prefeitura publicou nova leva de nomeações e exonerações/Foto: ContilNet

As alterações tratam-se de nomeações e exonerações, que desta vez aconteceram na Secretaria Municipal de esportes (Semue) e também na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans).

Enquanto na RBTrans a exoneração foi feita a pedido do servidor, na Semue a mudança ocorreu em um mesmo cargo, saindo o antigo Diretor de Gestão para que uma nova pessoa assumisse a função.

Para maiores detalhes, basta acessar o Diário Oficial do Estado ou conferir o PDF abaixo:

Exonera

