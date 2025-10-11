Mais três duplas vão encarar a repescagem do Dança dos Famosos na semana que vem e, como sempre, a coluna Fábia Oliveira traz informações fresquinhas para vocês, queridos leitores.
O quadro do Domingão com Huck vai ao ar no domingo (12/10) e terá como jurada artística Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale tudo. Os participantes da vez foram David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz.
Fontes desta jornalista que vos escreve revelaram, com exclusividade, que Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz e Richarlyson não ficaram bem classificados e precisarão disputar com os quatro que foram rebaixados na semana anterior. Ao todo, seriam 4 na repescagem, mas com a saída de Gracyanne Barbosa, após machucar o joelho, alterou essa regra.
Primeiro lugar da semana e disputa da repescagem
Esta colunista descobriu, também, que Duda Santos ficou com a primeira colocação da competição. A repescagem será transmitida ao vivo no próximo domingo (19/10). Com isso, a TV Globo evita o vazamento de quem ganhou.
Na próxima semana, Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz e Richarlyson vão disputar uma vaga para retornar ao grupo principal com Alvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa Camargo.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Luciano Huck brinca com Debora Bloch, jurada do quadro Dança dos Famosos
@wcnoclick/TV Globo/Divulgação2 de 7
Dança dos Famosos: saiba quem são as duplas que vão para a repescagem
TV Globo/Divulgação3 de 7
Reprodução/Internet.4 de 7
O Dança dos Famosos estreou no domingo (10/8)
TV Globo/Divulgação5 de 7
As celebridades do Dança dos Famosos estão divididas em quatro grupos
TV Globo/Divulgação6 de 7
O Dança dos Famosos tem mais disputa em grupos e depois passa para individual
TV Globo/Divulgação7 de 7
Quatro grupos estão disputando o Dança dos Famosos
TV Globo/Divulgação