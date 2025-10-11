Dança dos Famosos: saiba quem são as duplas que vão para a repescagem

Mais três duplas vão encarar a repescagem do Dança dos Famosos na semana que vem e, como sempre, a coluna Fábia Oliveira traz informações fresquinhas para vocês, queridos leitores.

O quadro do Domingão com Huck vai ao ar no domingo (12/10) e terá como jurada artística Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale tudo. Os participantes da vez foram David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz.

Fontes desta jornalista que vos escreve revelaram, com exclusividade, que Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz e Richarlyson não ficaram bem classificados e precisarão disputar com os quatro que foram rebaixados na semana anterior. Ao todo, seriam 4 na repescagem, mas com a saída de Gracyanne Barbosa, após machucar o joelho, alterou essa regra.

Primeiro lugar da semana e disputa da repescagem

Esta colunista descobriu, também, que Duda Santos ficou com a primeira colocação da competição. A repescagem será transmitida ao vivo no próximo domingo (19/10). Com isso, a TV Globo evita o vazamento de quem ganhou.

Na próxima semana, Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz e Richarlyson vão disputar uma vaga para retornar ao grupo principal com Alvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa Camargo.

